Реальний ВВП України зріс на 9,3% у третьому кварталі — Держстат
Реальний ВВП України в третьому кварталі 2023 року збільшився на 9,3% порівняно з третім кварталом минулого року, згідно з оперативною оцінкою Державної служби статистики.
Порівняно з попереднім кварталом зростання реального ВВП становило 0,7% (з урахуванням сезонного фактора).
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У другому кварталі річне зростання реального ВВП склало 19,5%. Порівняно з першим кварталом року – 0,8%.
За оцінкою міністерства економіки у жовтні 2023 року зростання економіки України прискорилося до 10,5% +/- 2 в.п. У попередньому місяці зростання оцінювалося міністерством на рівні 9,1%.
ДовідкаРеальний ВВП — це ВВП у постійних цінах, тобто у цінах базового року, з яким проводиться порівняння. Базовий рік орган статистики визначає самостійно. Реальний ВВП розраховується як відношення номінального ВВП до індексу цін.
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