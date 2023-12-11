Реальний ВВП України зріс на 9,3% у третьому кварталі — Держстат

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Реальний ВВП України в третьому кварталі 2023 року збільшився на 9,3% порівняно з третім кварталом минулого року, згідно з оперативною оцінкою Державної служби статистики.

Порівняно з попереднім кварталом зростання реального ВВП становило 0,7% (з урахуванням сезонного фактора).

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У другому кварталі річне зростання реального ВВП склало 19,5%. Порівняно з першим кварталом року – 0,8%.

За оцінкою міністерства економіки у жовтні 2023 року зростання економіки України прискорилося до 10,5% +/- 2 в.п. У попередньому місяці зростання оцінювалося міністерством на рівні 9,1%.

Джерело: Держстат

Довідка Реальний ВВП — це ВВП у постійних цінах, тобто у цінах базового року, з яким проводиться порівняння. Базовий рік орган статистики визначає самостійно. Реальний ВВП розраховується як відношення номінального ВВП до індексу цін. Реальний ВВП — це ВВП у постійних цінах, тобто у цінах базового року, з яким проводиться порівняння. Базовий рік орган статистики визначає самостійно. Реальний ВВП розраховується як відношення номінального ВВП до індексу цін.

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