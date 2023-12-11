Реальный ВВП Украины вырос на 9,3% в третьем квартале — Госстат

По сравнению с предыдущим кварталом увеличение реального ВВП составило 0,7%

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Реальный ВВП Украины в третьем квартале 2023 года увеличился на 9,3% по сравнению с третьим кварталом прошлого года, согласно оперативной оценке Государственной службы статистики.

По сравнению с предыдущим кварталом увеличение реального ВВП составило 0,7% (с учетом сезонного фактора).

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Во втором квартале годовой рост реального ВВП составил 19,5%. По сравнению с первым кварталом года – 0,8%.

По оценке министерства экономики в октябре 2023 года рост экономики Украины ускорился до 10,5% +/- 2 п.п. В предыдущем месяце рост оценивался министерством на уровне 9,1%.

Источник: Госстат

Справка Реальный ВВП — это ВВП в постоянных ценах, то есть в ценах базового года, с которым производится сравнение. Базовый год орган статистики определяет самостоятельно. Реальный ВВП рассчитывается как отношение номинального ВВП к индексу цен. Реальный ВВП — это ВВП в постоянных ценах, то есть в ценах базового года, с которым производится сравнение. Базовый год орган статистики определяет самостоятельно. Реальный ВВП рассчитывается как отношение номинального ВВП к индексу цен.

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