Рост экономики ускорился. В октябре ВВП вырос на 10,5%: оценка Минэкономики

Министерство экономики заявило, что в октябре 2023 года рост экономики Украины ускорился до 10,5% +/- 2 п.п. В предыдущем месяце рост оценивался министерством на уровне 9,1%.

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"В октябре рост ВВП ускорился до 10,5%. К положительным факторам, способствовавшим росту экономики можно отнести высокую урожайность в сельском хозяйстве и благоприятную погоду, обеспечившую высокие темпы уборки урожая. Также позитиву добавили стабильная ситуация в энергетике и работа временного коридора движения гражданских судов в порты Большой Одессы", — прокомментировала результаты месяца министр Юлия Свириденко.

За январь-октябрь 2023 года рост экономики оценивается на уровне 5,5% по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году (за девять месяцев была оценка 5,3%).

Свириденко сказала, что в октябре самый большой положительный вклад в ВВП имела сфера услуг, на втором месте – производственная сфера, демонстрирующая устойчивое восстановление.