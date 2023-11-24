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Рост экономики ускорился. В октябре ВВП вырос на 10,5%: оценка Минэкономики

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2023, 17:31
Рост экономики ускорился. В октябре ВВП вырос на 10,5%: оценка Минэкономики - Фото
Фото: EPA / SERGEY DOLZHENKO

Министерство экономики заявило, что в октябре 2023 года рост экономики Украины ускорился до 10,5% +/- 2 п.п. В предыдущем месяце рост оценивался министерством на уровне 9,1%.

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"В октябре рост ВВП ускорился до 10,5%. К положительным факторам, способствовавшим росту экономики можно отнести высокую урожайность в сельском хозяйстве и благоприятную погоду, обеспечившую высокие темпы уборки урожая. Также позитиву добавили стабильная ситуация в энергетике и работа временного коридора движения гражданских судов в порты Большой Одессы", — прокомментировала результаты месяца министр Юлия Свириденко.

За январь-октябрь 2023 года рост экономики оценивается на уровне 5,5% по сравнению с соответствующим периодом в прошлом году (за девять месяцев была оценка 5,3%).

Свириденко сказала, что в октябре самый большой положительный вклад в ВВП имела сфера услуг, на втором месте – производственная сфера, демонстрирующая устойчивое восстановление.

  • В ноябре Еврокомиссия обновила прогноз украинской экономики, заявив, что она "удивила потенциалом роста".
  • Национальный банк в октябре просмотрел свои основные макроэкономические прогнозы. Он считает, что инфляция в 2023 году замедлится до 5,8%, а ВВП увеличится на 4,9%.
Андрей Водяный
ВВПминэкономикиЮлия Свириденко
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