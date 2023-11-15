Єврокомісія поліпшила прогноз української економіки: Здивувала потенціалом зростання

Українська економіка, попри тривале повномасштабне вторгнення РФ і спричинені ним перебої в критичній інфраструктурі та ланцюжках постачань, у 2023 році здивувала потенціалом зростання. Про це йдеться в оприлюдненому Європейською комісією осінньому економічному прогнозі.

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"Всупереч величезним викликам, спричиненим російською агресивною війною, економіка України продемонструвала видатну стійкість у 2023 році завдяки винятковому врожаю, урядовим стимулам, підкріпленим підтримкою від міжнародних партнерів, а також дотриманню владою зобов'язань щодо забезпечення макроекономічної стабільності", – вважає Єврокомісія.

Це дозволяє прогнозувати, що зростання реального ВВП залишиться помірним у 2024 році – на рівні 3,7%, а потім значно зросте – до 6,1% у 2025 році. Водночас ВВП залишиться приблизно на 20% нижчим за довоєнний рівень.

Згідно з прогнозом, зростання ВВП України у 2023 році може досягти 4,8%, що значно вище за показники у весняному прогнозі ЄК і порівнюючи з показниками попереднього року.

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Основним драйвером зростання, особливо у короткостроковій перспективі, стане система приватного споживання та державних інвестицій, зокрема у процесі відновлення країни, особливо у 2025 році.

Інфляція в Україні, зазначає ЄК, швидко знижувалася протягом 2023 року: від показника річної інфляції у 26,6% у грудні 2022 року до 7,1% у вересні 2023 року.

Водночас річний показник інфляції надалі знижуватиметься – до 7,6% у 2025 році. Очікується, що це відбудеться завдяки зменшенню тиску на сферу виробництва та жорсткій монетарній політиці держави.

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Очікується, що бюджетний дефіцит залишиться підвищеним у 2024 році через високі витрати на оборону. Однак зростання ВВП має збільшити доходи у 2025 році та сприяти скороченню дефіциту.

Державний борг, згідно з прогнозом, неухильно збільшуватиметься і до 2025 року становитиме трохи менш як 100% ВВП.

У листопаді Міжнародний валютний фонд покращив прогноз зростання економіки України до 4,5% до кінця цього року. Водночас очікується, що у 2024 році зростання сповільниться до 3-4%, оскільки війна триває, а ризики погіршення прогнозу залишаються значними.