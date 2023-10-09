Річна інфляція в Україні впала до 7,1%. Це найнижчий показник з січня 2021 року

У вересні споживча інфляція в Україні в річному вираженні (у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року) сповільнилась до 7,1% порівняно з 8,6% у серпні. Це найнижчий показник з січня 2021 року.

За інформацією Держстату, проти серпня вона становила 0,5% — ціни трохи зросли після двох місяців зниження. Від початку року інфляція – 3%.

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Найбільше протягом останнього місяця подорожчали освіта (+9,9%) і одяг та взуття (+7,8%).

Ціни на транспорт зросли на 2,2% за місяць. Зростання цін на паливо та мастило сповільнилося до 4,9% у вересні проти +7,4% у серпні.

На 0,5% за місяць подешевшали харчові продукти. Насамперед це пояснюється сезонним здешевленням овочів (-9,7% за місяць).

14 вересня НБУ попередив, що потенціал швидкого сповільнення інфляції майже вичерпано.

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