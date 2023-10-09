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Годовая инфляция в Украине упала до 7,1%. Это самый низкий показатель с января 2021 года

Цей матеріал також доступний українською
09.10.2023, 16:13
Годовая инфляция в Украине упала до 7,1%. Это самый низкий показатель с января 2021 года - Фото
Фото: depositphotos.com

В сентябре потребительская инфляция в Украине в годовом выражении (по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года) замедлилась до 7,1% по сравнению с 8,6% в августе. Это самый низкий показатель с января 2021 года.

По информации Госстата, по сравнению с августом она составила 0,5% — цены немного выросли после двух месяцев снижения. С начала года инфляция – 3%.

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Больше всего за последний месяц подорожали образование (+9,9%) и одежда и обувь (+7,8%).

Цены на транспорт выросли на 2,2% в месяц. Рост цен на топливо и масла замедлился до 4,9% в сентябре по сравнению с +7,4% в августе.

На 0,5% в месяц подешевели пищевые продукты. В первую очередь это объясняется сезонным удешевлением овощей (-9,7% за месяц).

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Андрей Водяный
инфляцияГосстат
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