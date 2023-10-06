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Урожай, инфраструктура и спрос поддерживают экономику — обзор НБУ

Цей матеріал також доступний українською
06.10.2023, 17:33
Урожай, инфраструктура и спрос поддерживают экономику — обзор НБУ - Фото
Фото: Агентство восстановления/telegram

Высокий урожай, бюджетные расходы на проекты восстановления и высокий потребительский спрос поддерживали экономическую активность в Украине в августе-сентябре. Об этом говорится в ежемесячном макроэкономическом и финансовом обзоре Национального банка.  

На экономическую активность также благоприятно влияет замедление годовой инфляции до 8,6%, отмечают в НБУ.

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Ситуация на рынке труда постепенно улучшается: рост спроса на работников способствует постепенному увеличению занятости и трудовых доходов населения.

Доходы населения поддерживаются также социальными выплатами и выплатами военнослужащим.

Доля срочных вкладов в общем объеме гривневых депозитов физических лиц продолжает увеличиваться. Доходность гривневых активов остается привлекательной, даже при номинальном снижении ставок. Текущий средний уровень по гривневым депозитам превышает 14%, а после вычета налога – более 11%. Это позволяет покрывать ожидаемую инфляцию.

Доходы государственного бюджета увеличились, однако высокими темпами растут и расходы, достигнув в сентябре очередного рекорда. 

Расширение дефицита торговли товарами в августе замедлилось благодаря наращиванию поставок нового урожая.

Из-за смещения графика поступлений грантов США дефицит текущего счета вырос. Как следствие, международные резервы на конец августа несколько снизились, однако и дальше были на одном из самых высоких в истории уровней – более $40 млрд.

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Роман Брыль
нацбанкинфляцияурожайэкономика Украиныэкономическая активность
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