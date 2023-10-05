Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в следующем году

Всемирный банк прогнозирует рост экономики Украины на 3,5% в 2023 году и на 4% в 2024 году. В июне банк ожидал роста на 2% в этом году и на 3,5% в следующем. Об этом говорится в обновленном экономическом прогнозе организации для развивающихся стран Европы и Центральной Азии.

"Более стабильное электроснабжение, увеличение государственных расходов, большая внешняя помощь, более высокий, чем ожидалось, урожай, а также повышение потребительской и деловой уверенности способствовали постепенному росту активности в первой половине этого года после резкого спада год назад", – пояснили в Банке.

Отмечается, что скромный рост в Украине возобновился во втором квартале 2023 года впервые после российского вторжения, чему способствовал рост государственного потребления и некоторое восстановление в секторах, получающих выгоду от военных расходов и улучшения электроснабжения.

В сельском хозяйстве рост больше, чем ожидалось ранее, был поддержан благоприятными погодными условиями. Переход на альтернативные экспортные маршруты в обход портов Черного моря облегчил некоторую логистическую нагрузку. Однако прекращение действия Черноморской зерновой инициативы в июле нанесло ущерб экспорту.

В то же время давление на заработную плату усилилось на фоне повсеместного роста спроса на рабочую силу и ограничения предложения рабочей силы, отмечается в обновленном экономическом прогнозе.

Согласно ему, прогноз роста экономики Украины в 2026 году сохранен на уровне 6,5%.

В Банке отмечают, что экономические условия в Украине остаются в крайне тяжелом состоянии на фоне эскалации рисков безопасности, дополнительного ущерба инфраструктуре, возобновления давления на цены на энергоносители и ограничения пропускной способности маршрутов транспортировки зерна на международные рынки.