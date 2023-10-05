UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в следующем году

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2023, 16:36
Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в следующем году - Фото
Экономика (фото - depositphotos.com

Всемирный банк прогнозирует рост экономики Украины на 3,5% в 2023 году и на 4% в 2024 году. В июне банк ожидал роста на 2% в этом году и на 3,5% в следующем. Об этом говорится в обновленном экономическом прогнозе организации для развивающихся стран Европы и Центральной Азии.

"Более стабильное электроснабжение, увеличение государственных расходов, большая внешняя помощь, более высокий, чем ожидалось, урожай, а также повышение потребительской и деловой уверенности способствовали постепенному росту активности в первой половине этого года после резкого спада год назад", – пояснили в Банке.

Отмечается, что скромный рост в Украине возобновился во втором квартале 2023 года впервые после российского вторжения, чему способствовал рост государственного потребления и некоторое восстановление в секторах, получающих выгоду от военных расходов и улучшения электроснабжения.

В сельском хозяйстве рост больше, чем ожидалось ранее, был поддержан благоприятными погодными условиями. Переход на альтернативные экспортные маршруты в обход портов Черного моря облегчил некоторую логистическую нагрузку. Однако прекращение действия Черноморской зерновой инициативы в июле нанесло ущерб экспорту.

В то же время давление на заработную плату усилилось на фоне повсеместного роста спроса на рабочую силу и ограничения предложения рабочей силы, отмечается в обновленном экономическом прогнозе.

Согласно ему, прогноз роста экономики Украины в 2026 году сохранен на уровне 6,5%.

В Банке отмечают, что экономические условия в Украине остаются в крайне тяжелом состоянии на фоне эскалации рисков безопасности, дополнительного ущерба инфраструктуре, возобновления давления на цены на энергоносители и ограничения пропускной способности маршрутов транспортировки зерна на международные рынки.

  • Минэкономики Украины оценило рост ВВП страны за восемь месяцев этого года в 3%. По его прогнозу, по итогам года оно достигнет 4%, а в следующем году – 5%.
  • Нацбанк Украины в конце июля повысил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году с 2 до 2,9%, однако снизил его на 2024 год с 4,3 до 3,5%. В то же время, на днях представители НБУ заявили о вероятном улучшении макропрогноза в конце октября этого года.
  • ЕБРР сохранил свой майский прогноз по росту экономики Украины на 2023-2024 годы.
Наталия Софиенко
прогнозВсемирный банкэкономика Украины
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 