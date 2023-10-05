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Світовий Банк покращив прогноз зростання ВВП України у наступному році

Этот материал также доступен на русском
05.10.2023, 16:36
Світовий Банк покращив прогноз зростання ВВП України у наступному році - Фото
Економіка (фото - depositphotos.com

Світовий банк прогнозує зростання економіки України на 3,5% у 2023 році та на 4% у 2024 році. У червні банк очікував зростання на 2% цього року і на 3,5% наступного. Про це йдеться в оновленому економічному прогнозі організації для країн Європи та Центральної Азії, що розвиваються. 

"Стабільніше електропостачання, збільшення державних витрат, велика зовнішня допомога, вищий, ніж очікувалося, урожай, а також підвищення споживчої та ділової впевненості сприяли поступовому зростанню активності в першій половині цього року після різкого спаду рік тому", – пояснили в Банку.

Зазначається, що скромне зростання в Україні відновилося у другому кварталі 2023 року вперше після російського вторгнення, чому сприяло зростання державного споживання та деяке відновлення в секторах, що отримують вигоду від військових витрат та покращення електропостачання.

У сільському господарстві вище зростання, ніж очікувалося раніше, було підтримано сприятливими погодними умовами. Перехід на альтернативні експортні маршрути в обхід портів Чорного моря полегшив деяке логістичне навантаження. Проте припинення дії Чорноморської зернової ініціативи в липні завдало шкоди експорту.

Водночас тиск на заробітну плату посилився на тлі повсюдного зростання попиту на робочу силу та обмеження пропозиції робочої сили, наголошується в оновленому економічному прогнозі.

Згідно з ним, прогноз зростання економіки України у 2026 році збережено на рівні 6,5%.

У Банку зазначають, що економічні умови в Україні залишаються у вкрай тяжкому стані на тлі ескалації ризиків безпеки, додаткової шкоди інфраструктурі, відновлення тиску на ціни на енергоносії та обмеження пропускної спроможності маршрутів транспортування зерна на міжнародні ринки.

  • Мінекономіки України оцінило зростання ВВП країни за вісім місяців цього року в 3%. За його прогнозом, за підсумками року воно сягне 4%, а наступного року – 5%.
  • Нацбанк України наприкінці липня підвищив прогноз зростання ВВП України у 2023 році з 2% до 2,9%, проте знизив його на 2024 рік із 4,3% до 3,5%. Водночас днями представники НБУ заявили про ймовірне поліпшення макропрогнозу наприкінці жовтня цього року.
  • ЄБРР зберіг свій травневий прогноз щодо зростання економіки України на 2023-2024 роки. 
Наталія Софієнко
прогнозСвітовий банкекономіка України
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