Возвращение беженцев и инвестиции должны восстановить экономику за 4 года – замминистра

Минэкономики в течение четырех лет планирует восстановить украинскую экономику до довоенного уровня, но для этого нужно возвращать украинских беженцев из Европы. Об этом заявил заместитель министра экономики Алексей Соболев в интервью Укринформу.

"За первый год войны экономика страны сократилась на 30%, поэтому мы должны за четыре года превысить этот показатель", – сказал Соболев.

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"У нас есть две ключевые предпосылки – это безопасность и вступление в НАТО и интеграция с ЕС. Кроме того, рост экономики напрямую связан с фактором возвращения беженцев в Украину – чем больше людей вернется, тем выше будут показатели экономического роста", – добавил замминистра экономики.

Он подчеркнул, что именно возвращение украинских беженцев должно стать основным фактором восстановления экономики.

"Прежде всего мы надеемся, что в страну вернутся миллионы людей – это будет ключевым стимулом для роста экономики. Повысится экономическая активность, появятся новые компании, новые продукты и услуги. Сейчас за границей находятся несколько миллионов украинцев, и для многих из них победа в войне является ожидаемым сигналом для возвращения домой", – подчеркнул Соболев.

Замминистра добавил, что будут способствовать росту экономики инвестиции от партнеров и частного бизнеса.