Врожай, інфраструктура та попит підтримують економіку — огляд НБУ
Високий врожай, бюджетні витрати на проєкти відновлення та високий споживчий попит підтримували економічну активність в Україні у серпні-вересні. Про це йдеться у щомісячному макроекономічному та фінансовому огляді Національного банку.
На економічну активність також сприятливо впливає уповільнення річної інфляції до 8,6%, зазначають у НБУ.
Ситуація на ринку праці поступово покращується: зростання попиту на працівників сприяє поступовому збільшенню зайнятості та трудових доходів населення.
Доходи населення підтримуються також соціальними виплатами та виплатами військовослужбовцям.
Частка строкових вкладів у загальному обсязі гривневих депозитів фізичних осіб і далі зростає. Прибутковість гривневих активів залишається привабливою, навіть за номінального зниження ставок. Поточний середній рівень гривневих депозитів перевищує 14%, а після вирахування податку – понад 11%. Це дозволяє покривати очікувану інфляцію.
Доходи державного бюджету збільшилися, проте високими темпами зростають і витрати, досягнувши у вересні чергового рекорду.
Розширення дефіциту торгівлі товарами у серпні сповільнилося завдяки нарощуванню постачання нового врожаю.
Через зміщення графіка надходжень грантів США дефіцит поточного рахунку зріс. Як наслідок, міжнародні резерви на кінець серпня дещо знизилися, проте й надалі були на одному з найвищих в історії рівнів – понад $40 млрд.
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