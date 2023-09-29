Повернення біженців та інвестиції мають відновити економіку України за 4 роки – замміністра

Мінекономіки протягом чотирьох років планує відновити українську економіку до довоєнного рівня, але для цього потрібно повертати українських біженців з Європи. Про це заявив заступник міністра економіки Олексій Соболєв в інтерв’ю Укрінформу.

"За перший рік війни економіка країни скоротилася на 30%, тож маємо за чотири роки перевищити цей показник", – сказав Соболєв.

Підписуйтесь на наш Instagram: корисні пояснення актуальних тем

"У нас є дві ключові передумови – це безпека і вступ до НАТО та інтеграція з ЄС. Крім того, зростання економіки прямо пов’язане з фактором повернення біженців в Україну – чим більше людей повернеться, тим вищими будуть показники економічного зростання", – додав заступник міністра економіки.

Він наголосив, що саме повернення українських біженців має стати основним фактором відновлення економіки.

"Перш за все ми сподіваємося, що в країну повернуться мільйони людей – це буде ключовим стимулом для зростання економіки. Зросте економічна активність, з’являтимуться нові компанії, нові продукти й послуги. Зараз за кордоном перебувають кілька мільйонів українців, і для багатьох із них перемога у війні є очікуваним сигналом для повернення додому", – наголосив Соболєв.

Заступник міністра додав, що сприятимуть зростанню економіки інвестиції від партнерів та приватного бізнесу.