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Повернення біженців та інвестиції мають відновити економіку України за 4 роки – замміністра

Этот материал также доступен на русском
29.09.2023, 15:40
Повернення біженців та інвестиції мають відновити економіку України за 4 роки – замміністра - Фото
Біженці (Фото - Depositphotos.com)

Мінекономіки протягом чотирьох років планує відновити українську економіку до довоєнного рівня, але для цього потрібно повертати українських біженців з Європи. Про це заявив заступник міністра економіки Олексій Соболєв в інтерв’ю Укрінформу.

"За перший рік війни економіка країни скоротилася на 30%, тож маємо за чотири роки перевищити цей показник", – сказав Соболєв.

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"У нас є дві ключові передумови – це безпека і вступ до НАТО та інтеграція з ЄС. Крім того, зростання економіки прямо пов’язане з фактором повернення біженців в Україну – чим більше людей повернеться, тим вищими будуть показники економічного зростання", – додав заступник міністра економіки.

Він наголосив, що саме повернення українських біженців має стати основним фактором відновлення економіки.

"Перш за все ми сподіваємося, що в країну повернуться мільйони людей – це буде ключовим стимулом для зростання економіки. Зросте економічна активність, з’являтимуться нові компанії, нові продукти й послуги. Зараз за кордоном перебувають кілька мільйонів українців, і для багатьох із них перемога у війні є очікуваним сигналом для повернення додому", – наголосив Соболєв.

Заступник міністра додав, що сприятимуть зростанню економіки інвестиції від партнерів та приватного бізнесу.

Наталія Софієнко
Мінекономікиекономіка Українивідновлення економіки
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