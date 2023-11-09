Інфляція в Україні опустилась до 5,3%. Такою низькою вона не була з кінця 2020 року
У жовтні 2023 року споживча інфляція в Україні в річному вираженні (у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року) сповільнилась до 5,3% після 7,1% у вересні, повідомила Державна служба статистики. Це найнижчий показник з грудня 2020 року.
За інформацією Держстату, проти серпня інфляція становила 0,8%, а від початку року – 3,8%.
На споживчому ринку в жовтні найбільше зростання – на 14% і 10% – продемонстрували овочі та яйця, але вони все одно на 15-20% дешевші, ніж були торік.
До повномасштабної війни інфляція на рівні 5% (плюс-мінус 1 в.п.) розглядалась Нацбанком як оптимальна у середньостроковій перспективі.
Зараз зниження дієвості ринкових інструментів та висока невизначеність в умовах повномасштабних бойових дій унеможливлюють здійснення традиційної монетарної політики, тому поки що НБУ не ставить собі цілей з інфляції.
Але НБУ не виключає, що зможе повернутися до інфляційного таргетування ще до кінця війни.
- У вересні НБУ казав, що потенціал швидкого сповільнення інфляції майже вичерпано, але після цього покращив її прогноз
- Він вважає, що інфляція у 2023 році сповільниться до 5,8%, у 2024 році прискориться до 9,8%, а у 2025-му знову сповільниться до 6%.
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