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Інфляція в Україні опустилась до 5,3%. Такою низькою вона не була з кінця 2020 року

Этот материал также доступен на русском
09.11.2023, 16:33
Інфляція в Україні опустилась до 5,3%. Такою низькою вона не була з кінця 2020 року - Фото
Фото: depositphotos.com

У жовтні 2023 року споживча інфляція в Україні в річному вираженні (у порівнянні з аналогічним місяцем минулого року) сповільнилась до 5,3% після 7,1% у вересні, повідомила Державна служба статистики. Це найнижчий показник з грудня 2020 року.

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За інформацією Держстату, проти серпня інфляція становила 0,8%, а від початку року – 3,8%.

На споживчому ринку в жовтні найбільше зростання – на 14% і 10% – продемонстрували овочі та яйця, але вони все одно на 15-20% дешевші, ніж були торік.

До повномасштабної війни інфляція на рівні 5% (плюс-мінус 1 в.п.) розглядалась Нацбанком як оптимальна у середньостроковій перспективі.

Зараз зниження дієвості ринкових інструментів та висока невизначеність в умовах повномасштабних бойових дій унеможливлюють здійснення традиційної монетарної політики, тому поки що НБУ не ставить собі цілей з інфляції.

Але НБУ не виключає, що зможе повернутися до інфляційного таргетування ще до кінця війни.

Андрій Водяний
НБУДержстатінфляціяціни
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