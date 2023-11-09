UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Инфляция в Украине опустилась до 5,3%. Такой низкой она не была с конца 2020 года

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2023, 16:33
Инфляция в Украине опустилась до 5,3%. Такой низкой она не была с конца 2020 года - Фото
Фото: depositphotos.com

В октябре 2023 года потребительская инфляция в Украине в годовом выражении (по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года) замедлилась до 5,3% после 7,1% в сентябре, сообщила Государственная служба статистики. Это самый низкий показатель с декабря 2020 года.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

По информации Госстата, по сравнению с августом инфляция составила 0,8%, а с начала года – 3,8%.

На потребительском рынке в октябре самый больший рост – на 14% и 10% – продемонстрировали овощи и яйца, но они все равно на 15-20% дешевле, чем были в прошлом году.

До полномасштабной войны инфляция на уровне 5% (плюс-минус 1 п.п.) рассматривалась Нацбанком как оптимальная в среднесрочной перспективе.

Сейчас снижение действенности рыночных инструментов и высокая неопределенности в условиях полномасштабных боевых действий делают невозможным осуществление традиционной монетарной политики, поэтому пока НБУ не ставит себе целей по инфляции.

Но НБУ не исключает, что сможет вернуться к инфляционному таргетированию еще до конца войны.

Андрей Водяный
инфляцияГосстатценыНБУ
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 