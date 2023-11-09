Инфляция в Украине опустилась до 5,3%. Такой низкой она не была с конца 2020 года

В октябре 2023 года потребительская инфляция в Украине в годовом выражении (по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года) замедлилась до 5,3% после 7,1% в сентябре, сообщила Государственная служба статистики. Это самый низкий показатель с декабря 2020 года.

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По информации Госстата, по сравнению с августом инфляция составила 0,8%, а с начала года – 3,8%.

На потребительском рынке в октябре самый больший рост – на 14% и 10% – продемонстрировали овощи и яйца, но они все равно на 15-20% дешевле, чем были в прошлом году.

До полномасштабной войны инфляция на уровне 5% (плюс-минус 1 п.п.) рассматривалась Нацбанком как оптимальная в среднесрочной перспективе.

Сейчас снижение действенности рыночных инструментов и высокая неопределенности в условиях полномасштабных боевых действий делают невозможным осуществление традиционной монетарной политики, поэтому пока НБУ не ставит себе целей по инфляции.

Но НБУ не исключает, что сможет вернуться к инфляционному таргетированию еще до конца войны.