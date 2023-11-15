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Еврокомиссия улучшила прогноз украинской экономики: Удивила потенциалом роста

Цей матеріал також доступний українською
15.11.2023, 18:56
Еврокомиссия улучшила прогноз украинской экономики: Удивила потенциалом роста - Фото
Фото: Depositphotos

Украинская экономика, несмотря на продолжающееся полномасштабное вторжение РФ и вызванные им перебои в критической инфраструктуре и цепочках поставок, в 2023 году удивила потенциалом роста. Об этом говорится в обнародованном Европейской комиссией осеннем экономическом прогнозе.

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"Несмотря на огромные вызовы, вызванные российской агрессивной войной, экономика Украины продемонстрировала выдающуюся устойчивость в 2023 году, благодаря исключительному урожаю, правительственным стимулам, подкрепленным поддержкой от международных партнеров, а также соблюдению властями обязательств по обеспечению макроэкономической стабильности", – считает Еврокомиссия.

Это позволяет прогнозировать, что рост реального ВВП останется умеренным в 2024 году – на уровне 3,7%, а затем значительно увеличится – до 6,1% в 2025 году. При этом ВВП останется примерно на 20% ниже довоенного уровня.

Согласно прогнозу, рост ВВП Украины в 2023 году может достичь 4,8%, что значительно выше показателей в весеннем прогнозе ЕК и по сравнению с показателями предыдущего года.

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Основным драйвером роста, особенно в краткосрочной перспективе, станет система частного потребления и государственных инвестиций, в частности в процессе восстановления страны, особенно в 2025 году. 

Инфляция в Украине, отмечает ЕК, быстро снижалась в течение 2023 года: от показателя годовой инфляции в 26,6% в декабре 2022 года до 7,1% в сентябре 2023 года.

При этом годовой показатель инфляции будет в дальнейшем снижаться – до 7,6% в 2025 году. Ожидается, что это произойдет благодаря уменьшению давления на сферу производства и жесткой монетарной политике государства.

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Ожидается, что бюджетный дефицит останется повышенным в 2024 году из-за высоких расходов на оборону. Однако рост ВВП должен увеличить доходы в 2025 году и способствовать сокращению дефицита.

Государственный долг, согласно прогнозу, будет неуклонно увеличиваться и к 2025 году составит чуть ниже 100% ВВП.

В ноябре Международный валютный фонд улучшил прогноз роста экономики Украины до 4,5% к концу этого года. В то же время ожидается, что в 2024 году рост замедлится до 3-4%, поскольку война продолжается, а риски ухудшения прогноза остаются значительными.

  • Минэкономики Украины оценило рост ВВП страны за восемь месяцев этого года в 3%. По его прогнозу, по итогам года он достигнет 4%, а в следующем году – 5%.
  • Нацбанк Украины в конце июля повысил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году с 2% до 2,9%, однако снизил его на 2024 год с 4,3% до 3,5%.
  • Всемирный банк спрогнозировал рост экономики Украины на 3,5% в 2023 году и на 4% в 2024 году. 
Вера Касиян
УкраинаэкономикаВВПпрогнозинфляцияеврокомиссия
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