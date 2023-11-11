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МВФ улучшил прогноз роста украинской экономики

Цей матеріал також доступний українською
11.11.2023, 13:25
МВФ улучшил прогноз роста украинской экономики - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Международный валютный фонд улучшил прогноз роста экономики Украины до 4,5% к концу этого года, сообщает прессслужба Национального банка по результатам работы Миссии МВФ с Украиной.

В ходе работы над вторым пересмотром программы "Механизм расширенного финансирования" (EFF) эксперты МВФ высоко оценили чрезвычайную устойчивость украинской экономики.

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Последние экономические данные свидетельствуют о более мощном, чем ожидалось, экономическом восстановлении в 2023 году и существенном снижении темпов инфляции при значительных международных резервах и стабильном валютном рынке, добавили в НБУ.

"Учитывая это, эксперты МВФ ожидают более мощного восстановления украинской экономики. Они повысили свою оценку роста реального ВВП в 2023 году до 4,5%, хотя во время утверждения первого пересмотра программы EFF этот показатель оценивался в диапазоне от 1% до 3%", – говорится в сообщении.

В то же время, ожидается, что в 2024 году рост замедлится до 3-4%, поскольку война продолжается, а риски ухудшения прогноза остаются значительными.

МВФ также поприветствовал рекомендацию Еврокомиссии начать переговоры по вступлению Украины в Европейский Союз. "Послевоенная реконструкция при условии качественного управления и решительных реформ (в частности по управлению государственными инвестициями, государственного управления и бизнес-климата) в контексте вступления в ЕС может стимулировать возвращение мигрантов и инвестиционные потоки, необходимые для установления экономики на более прочной основе роста", – считает МВФ.

Наталия Софиенко
УкраинаМВФпрогноз экономики
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