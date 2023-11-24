Зростання економіки прискорилось. У жовтні ВВП зріс на 10,5%: оцінка Мінекономіки

Міністерство економіки заявило, що у жовтні 2023 року зростання економіки України прискорилось до 10,5% +/- 2 в.п. У попередньому місяці зростання оцінювалось міністерством на рівні 9,1%.

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"У жовтні зростання ВВП прискорилось до 10,5%. До позитивних факторів, які посприяли зростанню економіки можна віднести високу врожайність у сільському господарстві й сприятливу погоду, яка забезпечила високі темпи збирання врожаю. Також позитиву додали стабільна ситуація в енергетиці та робота тимчасового коридору для руху цивільних суден до портів Великої Одеси", – прокоментувала результати місяця міністерка Юлія Свириденко.

За січень-жовтень 2023 року зростання економіки оцінюється на рівні 5,5% у порівнянні з відповідним періодом минулого року (за дев'ять місяців була оцінка 5,3%).

Свириденко сказала, що у жовтні найпозитивніший внесок у ВВП мала сфера послуг, на другому місці – виробнича сфера, яка демонструє стале відновлення.