RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Зростання економіки прискорилось. У жовтні ВВП зріс на 10,5%: оцінка Мінекономіки

Этот материал также доступен на русском
24.11.2023, 17:31
Зростання економіки прискорилось. У жовтні ВВП зріс на 10,5%: оцінка Мінекономіки - Фото
Фото: EPA / SERGEY DOLZHENKO

Міністерство економіки заявило, що у жовтні 2023 року зростання економіки України прискорилось до 10,5% +/- 2 в.п. У попередньому місяці зростання оцінювалось міністерством на рівні 9,1%.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"У жовтні зростання ВВП прискорилось до 10,5%. До позитивних факторів, які посприяли зростанню економіки можна віднести високу врожайність у сільському господарстві й сприятливу погоду, яка забезпечила високі темпи збирання врожаю. Також позитиву додали стабільна ситуація в енергетиці та робота тимчасового коридору для руху цивільних суден до портів Великої Одеси", – прокоментувала результати місяця міністерка Юлія Свириденко.

За січень-жовтень 2023 року зростання економіки оцінюється на рівні 5,5% у порівнянні з відповідним періодом минулого року (за дев'ять місяців була оцінка 5,3%).

Свириденко сказала, що у жовтні найпозитивніший внесок у ВВП мала сфера послуг, на другому місці – виробнича сфера, яка демонструє стале відновлення.

Андрій Водяний
МінекономікиВВПЮлія Свириденко
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 