Реальный ВВП Украины вырос на 19,5% во втором квартале — Госстат
22.09.2023, 15:44
Фото: depositphotos.com
Реальный ВВП Украины во втором квартале 2023 года увеличился на 19,5% по сравнению со вторым кварталом прошлого года, согласно оперативной оценке Государственной службы статистики.
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По сравнению с предыдущим кварталом увеличение реального ВВП составило 0,8% (с учетом сезонного фактора).
Реальный ВВП — это ВВП в постоянных ценах, то есть в ценах базового года, с которым производится сравнение. Базовый год орган статистики определяет самостоятельно. Реальный ВВП рассчитывается как отношение номинального ВВП к индексу цен.
- 15 сентября 2023 года Fitch улучшил прогноз роста мирового ВВП на текущий год.
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