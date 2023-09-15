Fitch улучшил прогноз роста мирового ВВП на текущий год

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста мирового ВВП на 2023 год до 2,5% с ожидавшихся в июне 2,4%, сообщается на сайте агентства.

В то же время прогноз роста глобальной экономики на 2024 год ухудшился до 1,9% с 2,1%.

"В 2023 году мировая экономика, скорее всего, будет расти немного быстрее, чем ожидало Fitch Ratings в июньском обзоре глобальной экономики (GEO), но углубление спада на рынке недвижимости Китая бросает тень на перспективы глобального роста, равно как жесткость монетарной политики все больше обременяет прогноз спроса в США и Европе", – говорится в обновленном обзоре.

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Улучшение прогноза роста мирового ВВП на текущий год отражает неожиданную гибкость экономик США, Японии и emerging markets без учета Китая, отмечают эксперты агентства.

Fitch улучшило прогноз повышения ВВП США на текущий год до 2% с 1,2%, Японии – до 2% с 1,3%, emerging markets без учета Китая – до 3,4% с 2,9%. В то же время прогнозы роста экономик Китая и еврозоны снижены на 0,8 процентного пункта (п.п.) и 0,2 п.п. соответственно – до 4,8% и 0,6%.

Прогноз увеличения ВВП США на 2024 год ухудшился на 0,2 п.п. – до 0,3%, еврозоны – на 0,3 п.п., до 1,1%, Китая – на 0,2 п.п., до 4,6%

Стабилизации китайского рынка недвижимости, на которую эксперты надеялись ранее, не произошло, и продажа нового жилья в стране может сократиться в этом году на 20%. На долю жилого сектора приходится 12% ВВП КНР и треть всех инвестиций в стране.

"Объемы стимулирования в Китае на данный момент недостаточны, а экспортный спрос снижается", – говорится в обзоре Fitch.

Рост экономики еврозоны остановился из-за энергетического кризиса, сейчас регион сталкивается с трудностями в связи с ослаблением объемов мировой торговли и китайской экономики. Fitch ожидает, что ВВП Германии снизится на 0,4% в 2023 году.