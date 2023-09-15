Fitch покращив прогноз зростання світового ВВП на цей рік

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підвищило прогноз збільшення світового ВВП на 2023 рік до 2,5% з 2,4%, що очікувалися в червні, повідомляється на сайті агентства.

Водночас прогноз зростання глобальної економіки на 2024 рік погіршено до 1,9% з 2,1%.

"У 2023 році світова економіка, найімовірніше, зростатиме трохи швидше, ніж очікувало Fitch Ratings у червневому огляді глобальної економіки (GEO), але поглиблення спаду на ринку нерухомості Китаю кидає тінь на перспективи глобального зростання, так само як жорсткість монетарної політики дедалі більше обтяжує прогноз попиту в США та Європі" – йдеться в оновленому огляді.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь у дискусіях

Поліпшення прогнозу зростання світового ВВП на поточний рік відображає несподівану гнучкість економік США, Японії та emerging markets без урахування Китаю, зазначають експерти агентства.

Fitch покращило прогноз підвищення ВВП США на поточний рік до 2% з 1,2%, Японії – до 2% з 1,3%, emerging markets без урахування Китаю – до 3,4% з 2,9%. Водночас прогнози зростання економік Китаю та єврозони знижено на 0,8 процентного пункту (п.п.) та 0,2 п.п. відповідно – до 4,8% та 0,6%.

Прогноз збільшення ВВП США на 2024 рік погіршено на 0,2 в.п. – до 0,3%, єврозони – на 0,3 в.п., до 1,1%, Китаю – на 0,2 в.п., до 4,6%

Стабілізації китайського ринку нерухомості, на який експерти сподівалися раніше, не відбулося, і продаж нового житла в країні може скоротитися цього року на 20%. На частку житлового сектора припадає 12% ВВП КНР і третина всіх інвестицій у країні.

"Обсяги стимулювання в Китаї на цей час недостатні, а експортний попит знижується", – йдеться в огляді Fitch.

Зростання економіки єврозони зупинилося через енергетичну кризу, а зараз регіон постає перед труднощами у зв'язку з ослабленням обсягів світової торгівлі та китайської економіки. Fitch очікує, що ВВП Німеччини знизиться на 0,4% у 2023 році.