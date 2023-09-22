Новини | Реальний ВВП України зріс на 19,5% у другому кварталі — Держстат
22.09.2023, 15:44
Фото: depositphotos.com
Реальний ВВП України у другому кварталі 2023 року збільшився на 19,5% порівняно з другим кварталом минулого року, згідно з оперативною оцінкою Державної служби статистики.
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Проти попереднього кварталу збільшення реального ВВП становило 0,8% (з урахуванням сезонного фактора).
Реальний ВВП — це ВВП у постійних цінах, тобто у цінах базового року, з яким проводиться порівняння. Базовий рік орган статистики визначає самостійно. Реальний ВВП розраховується як відношення номінального ВВП до індексу цін.
- 15 вересня року Fitch покращив прогноз зростання світового ВВП на поточний рік.
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