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Новини | Реальний ВВП України зріс на 19,5% у другому кварталі — Держстат

Этот материал также доступен на русском
22.09.2023, 15:44
Реальний ВВП України зріс на 19,5% у другому кварталі — Держстат - Фото
Фото: depositphotos.com

Реальний ВВП України у другому кварталі 2023 року збільшився на 19,5% порівняно з другим кварталом минулого року, згідно з оперативною оцінкою Державної служби статистики.

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Проти попереднього кварталу збільшення реального ВВП становило 0,8% (з урахуванням сезонного фактора).

Реальний ВВП — це ВВП у постійних цінах, тобто у цінах базового року, з яким проводиться порівняння. Базовий рік орган статистики визначає самостійно. Реальний ВВП розраховується як відношення номінального ВВП до індексу цін.

Читайте також: Акуратне відновлення. Чому НБУ та Мінекономіки покращили прогноз ВВП.

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Роман Бриль
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