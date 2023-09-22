Реальний ВВП України у другому кварталі 2023 року збільшився на 19,5% порівняно з другим кварталом минулого року, згідно з оперативною оцінкою Державної служби статистики.

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Проти попереднього кварталу збільшення реального ВВП становило 0,8% (з урахуванням сезонного фактора).

Реальний ВВП — це ВВП у постійних цінах, тобто у цінах базового року, з яким проводиться порівняння. Базовий рік орган статистики визначає самостійно. Реальний ВВП розраховується як відношення номінального ВВП до індексу цін.

15 вересня року Fitch покращив прогноз зростання світового ВВП на поточний рік.

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