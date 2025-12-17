Розбір
Кінець безмитних посилок до €150. Як і коли держава змінить правила
Анастасія Іщенко
Редакторка розділу "Фінанси" LIGA.net
Реєструйся і слухай
В Україні можуть запровадити податок на всі посилки з-за кордону, навіть ті, що коштують менш як €150. Оподаткування всіх посилок з-за кордону – незалежно від їхньої вартості – стає однією з ключових умов нової програми співпраці між Україною й Міжнародним валютним фондом.
Це тема є частиною ширшої логіки "закриття податкових лазівок" і вирівнювання правил гри для легального імпорту й українського ритейлу.
Розбираємося, що це означає для споживачів, малого бізнесу й бюджету, коли можуть запустити нові правила і хто відчує їх зміни першими.
Читай повний матеріал з підпискою LIGA PRO
Вже маєте LIGA PRO? Авторизуйтесь
Коментарі (0)