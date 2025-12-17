В Украине могут ввести налог на все посылки из-за рубежа, даже те, что стоят менее €150. Налогообложение всех посылок из-за границы – независимо от их стоимости – становится одним из ключевых условий новой программы сотрудничества между Украиной и Международным валютным фондом.

Эта тема является частью более широкой логики "закрытия налоговых лазеек" и выравнивания условий игры для легального импорта и украинской розничной торговли.

Разбираемся, что это значит для потребителей, малого бизнеса и бюджета, когда могут быть введены новые правила и кто первым почувствует изменения.