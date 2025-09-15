МВФ предложил Украине пересмотреть налогообложение посылок – Гетманцев
Международный валютный фонд на переговорах с Украиной предложил пересмотреть налогообложение посылок, рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью РБК-Украина.
"МВФ говорит о налогообложении посылок. На встрече Фондом поднимался этот вопрос", – сказал он.
Гетманцев еще в начале 2025 года зарегистрировал в парламенте законопроект, который предполагает налог на добавленную стоимость (он составляет 20%) для всех товаров, покупаемых на зарубежных маркетплейсах, независимо от их стоимости. В то же время ввозную пошлину, как и сейчас, он предлагает взимать только с товаров дороже 150 евро.
По словам депутата, пока еще власть обсуждает лишь подобные точечные изменения в налоговом режиме, хотя для покрытия дыры в бюджете на следующий год не хватает $10 млрд.
"Точно на столе сейчас нет глобального повышения ставки НДС [...] Мы $10 млрд не соберем повышением НДС. 1% НДС стоит 50 млрд грн по году. Это же нам надо ставку НДС повысить до 30%. Это же нелепица! Такого не будет", – сказал он.
В то же время Гетманцев не отрицает, что в критической ситуации возможны любые варианты.
"Если мы будем в ситуации, когда такое решение будет безальтернативным... Но перед этим должны быть использованы все другие варианты и возможности. Будем воздерживаться от повышения налогов настолько, насколько можно будет это делать", – сказал депутат.
"Мы работаем над тем, чтобы найти необходимые средства. Пока мы не знаем, сколько денег будет в итоге. До 15-го числа будет представление бюджета, первое чтение – до 20 октября, второе – вплоть до 20 ноября. И до этого времени будут идти переговоры [с международными партнерами]", – сказал он.
- 10 сентября Кабинет министров предложил Раде ввести автоматическое налогообложение доходов от цифровых платформ по льготной ставке 5%.
- Также планируется со следующего года ввести акциз на сладкие напитки. Законопроект, который находится на рассмотрении с 2023 года, предусматривает, что ставка налога на минеральные и газированные воды с добавлением сахара и других подсластителей, ароматических веществ будет установлена на уровне 0,1 евро (около 5 грн) на один литр напитка.
