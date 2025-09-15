МВФ предложил Украине пересмотреть налогообложение посылок – Гетманцев

Украине не хватает $10 млрд для бюджета на 2026 год, но глобального повышения налогов пока не ожидается

Даниил Гетманцев и Гэвин Грей из МВФ (Фото: пресс-служба депутата)

Международный валютный фонд на переговорах с Украиной предложил пересмотреть налогообложение посылок, рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью РБК-Украина.

"МВФ говорит о налогообложении посылок. На встрече Фондом поднимался этот вопрос", – сказал он.

Гетманцев еще в начале 2025 года зарегистрировал в парламенте законопроект, который предполагает налог на добавленную стоимость (он составляет 20%) для всех товаров, покупаемых на зарубежных маркетплейсах, независимо от их стоимости. В то же время ввозную пошлину, как и сейчас, он предлагает взимать только с товаров дороже 150 евро.

По словам депутата, пока еще власть обсуждает лишь подобные точечные изменения в налоговом режиме, хотя для покрытия дыры в бюджете на следующий год не хватает $10 млрд.

"Точно на столе сейчас нет глобального повышения ставки НДС [...] Мы $10 млрд не соберем повышением НДС. 1% НДС стоит 50 млрд грн по году. Это же нам надо ставку НДС повысить до 30%. Это же нелепица! Такого не будет", – сказал он.

В то же время Гетманцев не отрицает, что в критической ситуации возможны любые варианты.

"Если мы будем в ситуации, когда такое решение будет безальтернативным... Но перед этим должны быть использованы все другие варианты и возможности. Будем воздерживаться от повышения налогов настолько, насколько можно будет это делать", – сказал депутат.

"Мы работаем над тем, чтобы найти необходимые средства. Пока мы не знаем, сколько денег будет в итоге. До 15-го числа будет представление бюджета, первое чтение – до 20 октября, второе – вплоть до 20 ноября. И до этого времени будут идти переговоры [с международными партнерами]", – сказал он.