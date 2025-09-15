МВФ запропонував Україні переглянути оподаткування посилок – Гетманцев

Україні бракує $10 млрд для бюджету на 2026 рік, але глобального підвищення податків поки що не очікується

Данило Гетманцев і Гевін Грей з МВФ (Фото: пресслужба депутата)

Міжнародний валютний фонд на переговорах з Україною запропонував переглянути оподаткування посилок, розповів голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв'ю РБК-Україна.

"МВФ говорить про оподаткування посилок. На зустрічі Фондом порушувалося це питання", – сказав він.

Гетманцев ще на початку 2025 року зареєстрував у парламенті законопроєкт, який передбачає податок на додану вартість (який становить 20%) для усіх товарів, що купуються на закордонних маркетплейсах, незалежно від їхньої вартості. Водночас ввізне мито, як і зараз, він пропонує стягувати лише з товарів, дорожчих за 150 євро.

За словами депутата, поки що влада обговорює лише подібні точкові зміни в податковому режимі, хоча для покриття діри в бюджеті на наступний рік бракує $10 млрд.

"Точно на столі зараз немає глобального підвищення ставки ПДВ [...] Ми $10 млрд не зберемо підвищенням ПДВ. 1% ПДВ коштує 50 млрд грн по року. Це ж нам треба ставку ПДВ підвищити до 30%. Це ж безглуздя! Такого не буде", – сказав він.

Водночас Гетманцев не заперечив, що у критичній ситуації можливі будь-які варіанти.

"Якщо ми будемо в ситуації, коли таке рішення буде безальтернативне… Але перед цим мають бути використані усі інші варіанти та можливості. Будемо утримуватись від підвищення податків настільки, наскільки можна буде це робити", – сказав депутат.

"Ми працюємо над тим, щоб знайти необхідні кошти. Поки ми не знаємо, скільки грошей буде у підсумку. До 15-го числа буде представлення бюджету, перше читання – до 20 жовтня, друге – аж до 20 листопада. І до цього часу будуть йти перемовини [з міжнародними партнерами]", – сказав він.