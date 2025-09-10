Кабмин зарегистрировал в Раде новую версию законопроекта о "налоге на OLX"

Фото: depositphotos.com

Кабинет министров 9 сентября зарегистрировал в Верховной Раде обновленное предложение по налогообложению доходов от цифровых платформ, сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Она состоит из двух взаимосвязанных законопроектов "по внедрению международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы" №14025 и №14026.

На утро 10 сентября тексты законопроектов еще не были опубликованы, но об основных положениях раньше рассказало Министерство финансов. По сравнению с апрельской версией они остались без изменений.

Будет две ставки налога на доходы физических лиц: 5% (льготная) и 18% (общая).

Операторы платформ (Airbnb, Uber, Bolt, Uklon, OLX и т.д.) должны будут идентифицировать своих пользователей-продавцов и подавать отчеты в Государственную налоговую службу об их доходах. Платформы сами станут налоговыми агентами, поэтому пользователям в основном не нужно будет подавать декларации.

Под налогообложение попадут аренда недвижимости и паркомест, личные услуги, продажа товаров, аренда транспорта.

Льготная ставка будет применяться для тех, кто откроет отдельный банковский счет для доходов с платформ, не является самозанятым и не имеет наемных работников, не торгует подакцизными товарами и получает до 6,7 млн грн в год (834 минзарплаты).

Общая ставка НДФЛ остается для всех, кто не соответствует этим условиям.

Если в течение года осуществлено не более трех продаж через платформу на сумму до 2000 евро, допускается использование имеющегося текущего счета, открытого для собственных нужд.

Не будут облагаться налогом доходы от продажи товаров на сумму до 36 336 грн в год (12 прожиточных минимумов) – этой нормы не было в предыдущей редакции законопроекта.