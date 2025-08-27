Кабмин предложил необлагаемый лимит для продажи товаров через цифровые платформы

Фото: depositphotos.com

Кабинет министров на заседании в среду, 27 августа, переутвердил законопроект о налогообложении доходов от цифровых платформ. Об этом сообщило Министерство финансов.

По сравнению с апрельской версией основные положения остались без изменений.

Будет две ставки налога на доходы физических лиц – 5% (льготная) и 18% (общая).

Льготная ставка будет применяться для тех, кто откроет отдельный банковский счет для доходов с платформ, не является самозанятым и не имеет наемных работников, не торгует подакцизными товарами и получает до 6,7 млн грн в год (834 минзарплаты).

Общая ставка НДФЛ остается для всех, кто не соответствует этим условиям.

Если в течение года осуществлено не более трех продаж через платформу на сумму до 2000 евро, допускается использование имеющегося текущего счета, открытого для собственных нужд.

Не будут облагаться налогом доходы от продажи товаров на сумму до 36 336 грн в год (12 прожиточных минимумов) – этой нормы не было в предыдущей редакции законопроекта.

"Это означает, что одноразовые небольшие продажи бытовых вещей украинцев останутся вне налогового бремени", – сообщил Минфин.

Платформы сами станут налоговыми агентами, поэтому пользователям в основном не нужно будет подавать декларации.

Принятие закона о налогообложении доходов с цифровых платформ является необходимым условием для присоединения Украины к системе международного автоматического обмена налоговой информацией и интеграции в европейское экономическое пространство.