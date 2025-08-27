Кабмін запропонував неоподаткований ліміт для продажу товарів через цифрові платформи

Фото: depositphotos.com

Кабінет міністрів на засіданні в середу, 27 серпня, перезатвердив законопроєкт щодо оподаткування доходів від цифрових платформ. Про це повідомило Міністерство фінансів.

Порівняно з квітневою версією основні положення залишилися без змін.

Буде дві ставки податку на доходи фізичних осіб – 5% (пільгова) і 18% (загальна).

Пільгова ставка застосовуватиметься для тих, хто відкриє окремий банківський рахунок для доходів з платформ, не є самозайнятим і не має найманих працівників, не торгує підакцизними товарами й отримує до 6,7 млн грн на рік (834 мінзарплати).

Загальна ставка ПДФО залишається для всіх, хто не відповідає цим умовам.

Якщо протягом року здійснено не більше трьох продажів через платформу на суму до 2000 євро, допускається використання наявного поточного рахунку, відкритого для власних потреб.

Не оподатковуватимуться доходи від продажу товарів на суму до 36 336 грн на рік (12 прожиткових мінімумів) – цієї норми не було в попередній редакції законопроєкту.

"Це означає, що одноразові невеликі продажі побутових речей українців залишаться поза податковим тягарем", – повідомив Мінфін.

Платформи самі стануть податковими агентами, тому користувачам здебільшого не потрібно буде подавати декларації.

Ухвалення закону про оподаткування доходів з цифрових платформ є необхідною умовою для приєднання України до системи міжнародного автоматичного обміну податковою інформацією та інтеграції у європейський економічний простір.