Аккуратное восстановление. Почему НБУ и Минэкономики улучшили прогноз ВВП

В начале августа Министерство экономики вслед за Национальным банком заявило о пересмотре прогнозов развития экономической ситуации в стране 2023 года.

В частности, в Минэкономики, как и в НБУ, хотят улучшить планы возможного уровня валового внутреннего продукта (ВВП) в текущем году.

Однако оценки несколько разнятся.

Министерство экономики, согласно обновленным расчетам, допускает рост ВВП Украины в этом году на уровне 3,2%, а не 2,8%, как считалось ранее.

По оценкам НБУ в 2023 году реальный валовой внутренний продукт Украины не преодолеет отметку в 3% и вырастет на 2,9%.

Почему госструктуры дают разные оценки и о чем это может свидетельствовать?

Что такое ВВП и как его считают?

ВВП – главный и полный индикатор экономического развития страны.

"Когда мы говорим об экономическом росте или падении, мы в первую очередь имеем в виду показатель валового внутреннего продукта. Это общая стоимость всех товаров и услуг, произведенных на территории страны за определенный период времени для конечного использования", – объясняет финансовый эксперт, директор Департамента монетарной политики и экономического анализа НБУ Владимир Лепушинский

Это величина, которую исчисляют на базе анализа постоянно меняющихся статистических данных и индексов. Она в первую очередь свидетельствует об определенных тенденциях и обобщениях.

Однако высокий показатель валового внутреннего продукта не всегда гарантирует, что все жители страны будут богатыми. Хотя, как правило, более высокий реальный ВВП на душу населения является показателем более высокого уровня жизни.

Различают также номинальный и настоящий валовой внутренний продукт. Номинальный определяется в текущих фактических ценах в текущем году, а реальный ВВП определяется в ценах предыдущего (т.е. с поправкой на инфляцию).

Обычно валовой продукт в государстве рассчитывают поквартально и ежегодно.

И считать могут тремя методами:

По добавленной стоимости (производственный метод).

По доходам (распределительный метод).

По затратам (способ конечного использования).

ВВП 2023 года – две версии прогнозов

Министерство экономики сообщило об улучшении ожиданий по валовому внутреннему продукту до конца года в четверг, 10 августа.

"По итогам первого полугодия рост ВВП оценивается на уровне 2,7%. А до конца года ожидаем выхода на траекторию роста на уровне 3,2% – показателя, который в свое время лег в основу бюджетных расчетов на 2023 год. Но, смотря на скорость и эффективность приспособления бизнеса и населения к новым условиям хозяйствования в условиях постоянных вызовов и на другие благоприятные условия, допускаем рост ВВП и на более высоком уровне. Однако война продолжается, поэтому риски остаются высокими", – рассказали в пресс-центре Минэкономики госагентству Укринформ.

Это перекликается с видением дальнейших перспектив экономики от Нацбанка, который в начале августа в своем Инфляционном отчете заметно повысил прогноз роста реального ВВП в 2023 году – с 2,0% до 2,9%.

Регулятор это тоже объяснял оживлением с начала года как в производственных секторах, так и в секторе услуг.

"Благодаря невероятной адаптивности украинского бизнеса экономические результаты первого полугодия были значительно выше, чем ожидалось. Это вместе с постепенным восстановлением внутреннего спроса позволило нам улучшить прогноз экономического роста на этот год с 2% до почти 3%. Это изменение умеренно, ведь вызовы – значительны. "В то же время, если вспомнить, что в начале года мы прогнозировали лишь маржинальный рост ВВП на уровне 0,3%, результат по обновленному прогнозу выглядит достижением, особенно в условиях войны", – отмечал по этому поводу в своей колонке для Экономправды глава НБУ Андрей Пышный.

Читайте также

Эксперты, опрошенные LIGA.net, не видят в разногласиях цифр Нацбанка и Минэкономики критической несогласованности. Они убеждены, что обе оценки занижены, а экономические перспективы могут быть даже лучше.

"Нацбанк почти всегда исходит из более пессимистических гипотез, рассчитывая прогнозы. Это вряд ли вопрос ответственности или последствий – любой прогноз имеет определенную вероятность сбыться и не является предсказанием. Именно поэтому, кстати, все прогнозы регулярно пересматриваются и изменяются по мере приближения горизонта прогнозирования", – объяснил LIGA.net финансовый эксперт, банкир Василий Невмержицкий.

При этом, добавил он, каждый прогнозист закладывает в свои расчеты целый ряд гипотез и их вероятность.

"Сейчас, во времена беспрецедентной неопределенности, даже самые точные оценки, основанные на сложных расчетах, особенно ненадежны. И это следует всегда "держать в уме". Пример подрыва Каховской ГЭС и выхода из зерновой сделки – тому яркое подтверждение. Сначала и Минэкономики, и НБУ увидели значительную угрозу для экономики в этих событиях. Впоследствии убедились, что восстановление более динамично, чем ожидалось, и пересмотрели оценки", – сказал он.

Однако отметил, что общий рост по году вообще может быть на уровне 5%.

"Я уверен, что оба прогноза слишком пессимистичны или осторожны. Консенсус-прогноз бизнеса вообще говорит о росте экономики в этом году на 4,7%. Хотя в большинстве своем бизнесмены опираются на ощущения, а не на формулы и математические модели. На самом деле не так важно, кто в конечном итоге будет прав. Важнее, что все без исключения пересматривают свои оценки в сторону улучшения. Уже этот факт сам по себе положительно, из-за ожиданий, влияет на рынки. Следовательно, ускоряет восстановление экономики", – добавил Василий Невмержицкий.

О схожих темпах восстановления говорит и его коллега Тарас Козак, президент инвестгруппы "Универ".

"Недавно участвовал в интересной конференции, на которой презентовали несколько прогнозов ВВП от независимых аналитических центров. И практически все они говорят о восстановлении экономики в этом году на уровне 5%", – рассказал он LIGA.net.

По его словам, консерватизм госструктур может иметь и некоторые политические основания.

"Наши консервативные органы – и НБУ, и Минфин могут сознательно удерживать низкие оценки, потому что сейчас такое время, когда формируется бюджет на 2024 год. И здесь сугубо политический момент – чем больше показывают рост ВВП, тем больше будет доходов в бюджете этого года и следующего, и тем больше всякие популисты могут хотеть приобщиться к их распределению. Думаю, причина еще и в этом", – добавил он.

Поэтому, учитывая небольшие разногласия в этих прогнозах и вариативность расчетов, можно констатировать, что сейчас и экономисты, и финансисты настроены более положительно, чем в начале года. Они считают, что в 2023 году страна произведет конечных товаров и услуг не менее чем на 2-3% больше, чем в прошлом году.

Это хорошо. Но за первый год войны ВВП Украины, по официальным данным, упал почти на 30% к 2021 году. То есть, несмотря на основания для оптимизма, до показателей, которые у нас были перед полномасштабной войной, еще далеко.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.