В Британии неожиданное падение экономики. Люди стали тратить меньше денег

Возобновление стабильного экономического роста в Великобритании прогнозируют не раньше начала 2025 года

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Экономика Великобритании упала на 0,3% в октябре после двух месяцев роста. Об этом пишет ВВС со ссылкой на данные государственного статистического ведомства.

Накануне публикации официальных данных большинство экономистов прогнозировали падение экономика максимум на 0,1%.

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Сокращение ВВП вызвано снижением экономической активности в секторе услуг, обрабатывающей промышленности и строительстве.

Также пострадали розничная торговля и сектор туризма из-за неблагоприятных погодных условий в октябре, когда на Великобританию обрушился шторм "Бабет".

Основной фактор, повлиявший на резкое падение экономики — значительное сокращение потребительских расходов которое является следствием политики Банка Англии по повышению процентных ставок, указывают в ВВС.

Вплоть до сентября Банк Англии повышал процентные ставки 14 раз подряд, пытаясь замедлить инфляцию.

Ставки находятся на 15-летнем максимуме в 5,25%.

Ожидается, что Банк Англии не будет повышать процентные ставки на своем следующем заседании в четверг, 14 декабря и вряд ли начнет их снижать до тех пор, пока инфляция (4,6% сейчас) не приблизится к целевому показателю в 2%.

Возобновление стабильного экономического роста в Великобритании прогнозируют не раньше начала 2025 года.

Источник: ВВС

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