Турция не справляется с инфляцией. Рост цен на 15-месячном максимуме

За год в Турции выросла цена аренды жилья и обучения на 94%, продуктов питания — на 71%

Фото: depositphotos.com

Годовая инфляция в Турции ускорилась до 67,1% в феврале с 64,9% в январе, и это самый высокий показатель роста цен за последние 15 месяцев. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные турецкого статистического ведомства.

Базовая инфляция, которая не включает цены на продукты питания и энергоносители, ускорилась до 72,9% в феврале.

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Ускорение инфляции идет более быстрыми темпами, чем прогнозировалось ранее. Очередной виток роста цен связан с повышением минимальной заработной платы и подорожанием на 71,1% в годовом выражении продуктов питания.

Также в Турции дорожают услуги, такие как стоимость аренды и обучения, — до 94,4%.

Назначенный в начале февраля новый глава Центробанка Турции Фатих Карахан заявил, что регулятор не собирается повышать учетную ставку ради замедления инфляции. По расчетам Центробанка инфляция достигнет пика в 70% в мае, после чего начнет постепенно замедляться. К концу года 2024 года инфляция ожидается на уровне 36%.

В конце января Центробанк Турции в последний раз повысил учетную ставку до 45% и на этом закончил цикл повышений ставки, начатый в июне прошлого года. За полгода ЦБ Турции повысил ключевую ставку на 3650 базисных пунктов.

Источник: Bloomberg

В январе инфляция в ЕС замедлилась до 3,1%, в еврозоне до 2,8%.

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