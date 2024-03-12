В США ускорилась инфляция. Дорожает бензин и жилье

Инфляцию в США сдерживает падение цен на продукты питания

Фото: depositphotos.com

Годовая инфляция в США ускорилась до 3,2% в феврале, по сравнению с 3,1% в январе. Об этом пишет CNN со ссылкой на данные Министерства труда.

Резкий рост цен на бензин и продолжающийся рост стоимости жилья в совокупности обеспечили 60% ежемесячного прироста потребительских цен.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Помимо бензина в число категорий, где наблюдался наибольший скачок цен, вошли одежда для девочек (рост на 6,8%), яйца (5,8%) и тарифы авиакомпаний (3,6%).

Упали цены на молочные продукты и больничные услуги (на 0,6%), фрукты и овощи (0,2%).

В годовом исчислении цены на продукты питания замедлились до 2,2%, самого низкого уровня с мая 2021 года.

В месячном исчислении индекс потребительских цен вырос на 0,4% в феврале, что является самым быстрым темпом с сентября прошлого года.

Базовая инфляция (без учета цен на продукты питания и топливо) замедлилась до 3,8%.

Источник: CNN

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube