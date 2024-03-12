В США ускорилась инфляция. Дорожает бензин и жилье
Годовая инфляция в США ускорилась до 3,2% в феврале, по сравнению с 3,1% в январе. Об этом пишет CNN со ссылкой на данные Министерства труда.
Резкий рост цен на бензин и продолжающийся рост стоимости жилья в совокупности обеспечили 60% ежемесячного прироста потребительских цен.
Помимо бензина в число категорий, где наблюдался наибольший скачок цен, вошли одежда для девочек (рост на 6,8%), яйца (5,8%) и тарифы авиакомпаний (3,6%).
Упали цены на молочные продукты и больничные услуги (на 0,6%), фрукты и овощи (0,2%).
В годовом исчислении цены на продукты питания замедлились до 2,2%, самого низкого уровня с мая 2021 года.
В месячном исчислении индекс потребительских цен вырос на 0,4% в феврале, что является самым быстрым темпом с сентября прошлого года.
Базовая инфляция (без учета цен на продукты питания и топливо) замедлилась до 3,8%.
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