Инфляция в Украине замедлилась до 3,2%. Дешевеют яйца, сало, сахар

Больше всего в марте подешевели яйца — на 16%. Дорожают говядина и фрукты

Фото: depositphotos.com

Годовая инфляция в Украине снизилась до 3,2% в марте. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы статистики.

В феврале инфляция замедлилась до 4,3% в годовом выражении.

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Инфляция на потребительском рынке в марте по сравнению с февралем составляла 0,5%, с начала года – 1,2%. Базовая инфляция в марте по сравнению с февралем составила 1%, с начала года – 1,8%.

На потребительском рынке в марте снизились на 0,2% цены на продукты питания и безалкогольные напитки. Больше всего (на 16,4%) подешевели яйца. На 2,5–0,3% снизились цены на сахар, сало, свинину, подсолнечное масло, продукты переработки зерновых, овощи, молоко.

В то же время на 4,1% подорожали фрукты, на 1,6-0,3% выросли цены на говядину, кисломолочную продукцию, масло, мясо птицы, хлеб, безалкогольные напитки, макаронные изделия.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,4%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,3%.

Одежда и обувь подорожали на 12,9%, в т.ч.одежда – на 13,3%, обувь – на 12,5%.

Цены на транспорт выросли на 1,7% в основном из-за подорожания проезда в железнодорожном пассажирском транспорте на 4,4% и топлива и смазочных масел на 2,7%.

В сфере связи цены выросли на 0,5%, что связано с повышением тарифов на местную телефонную связь на 15,7%.

Источник: Госстат

В феврале в США ускорилась инфляция. Дорожает бензин и жилье.

В марте инфляция в самой большой экономике ЕС упала до 2,3%. Это самый низкий уровень за три года.

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