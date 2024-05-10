Инфляция в Украине стабилизировалась. Осталась на уровне 3,2% в апреле — Госстат

Больше всего в апреле подешевели яйца — на 19,2%

Фото: depositphotos.com

Годовая инфляция в Украине составила 3,2% в апреле. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

В марте годовая инфляция также была зафиксирована на уровне 3,2%.

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По сравнению с мартом инфляция составила 0,2%, с начала года – 1,4%. Базовая инфляция в апреле по сравнению с мартом составила 0,7%, с начала года – 2,5%.

На потребительском рынке в апреле цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,3%. Больше всего (на 19,2%) подешевели яйца. На 2,4-0,3% снизились цены на сахар, сало, продукты переработки зерновых, овощи, молоко. На 1,2–0,6% выросли цены на говядину, масло, рыбу и продукты из рыбы, безалкогольные напитки, хлеб, подсолнечное масло, кисломолочную продукцию, фрукты.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,6%, что связано с удорожанием табачных изделий на 1,3%.

Одежда и обувь подорожали на 0,9%, в т.ч. обувь – на 1,3%, одежда – на 0,5%.

Рост цен в сфере здравоохранения на 1,4% произошел в первую очередь за счет повышения цен на фармацевтическую продукцию на 1,9%.

Цены на транспорт выросли на 2,1% в основном из-за подорожания топлива и масел на 3,7%.

Источник: Госстат

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