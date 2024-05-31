Інфляція у єврозоні знову прискорилася. Ціни зростають у найбільших економіках Європи

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Річна інфляція в єврозоні прискорилася до 2,6% у травні, що може негативно вплинути на рішення Європейського центробанку знизити облікову ставку на початку червня. Про це пише агентство Bloomberg із посиланням на дані Євростату.

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Базова інфляція, яка не включає ціни на харчові продукти й енергоносії, також прискорилася в травні до 2,9%.

Прискорення інфляції пов'язане зі зростанням зарплат у сфері послуг – на 4,3% у річному вираженні. Послуги в Європі зараз мають підвищений попит, разом з тим у компаній сектору не вистачає персоналу, що провокує зростання зарплат.

Також на інфляцію впливають менш значні чинники, як, наприклад, торішній запуск у Німеччині дешевих квитків на громадський транспорт. Цей крок мав негативний статистичний ефект на поточний показник інфляції.

Джерело: Bloomberg

Національні звіти цього тижня показали відносно рівномірне прискорення темпів інфляції у провідних економіках єврозони, причому ціни зростали швидше, ніж очікувалося, у Німеччині, Франції, Іспанії й Італії.

Джерело: Bloomberg