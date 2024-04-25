Нацбанк улучшил прогноз инфляции на конец года

НБУ ожидает, что к концу 2025 года инфляция замедлится до 6%, а по итогам 2026 года – до 5%

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НБУ улучшил прогноз инфляции до 8,2% на 2024 год и ожидает ее закрепление в целевом диапазоне 5% ±1 п. п. в течение последующих лет. Об этом регулятор объявил в четверг, 25 апреля.

Как и раньше, НБУ прогнозирует умеренное усиление инфляционного давления в этом году с учетом ожидаемого исчерпания эффектов больших урожаев предыдущего года, последующего возобновления потребления и повышения расходов бизнеса в условиях войны.

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"В то же время, учитывая лучшую фактическую инфляционную динамику и улучшение инфляционных ожиданий, прогноз инфляции к концу этого года снижен с 8,6% до 8,2%", – сообщили в Нацбанке.

Регулятор прогнозирует, что в последующие годы инфляция вернется в целевой диапазон 5% ± 1 п. п. и будет оставаться в пределах.

"Этому будет способствовать как постепенная нормализация условий для функционирования экономики, так и ослабление внешнего инфляционного давления, а также последовательные меры монетарной политики НБУ. Ожидается, что к концу 2025 года инфляция замедлится до 6%, а по итогам 2026 года – до 5%", – добавили в НБУ.

Инфографика: НБУ

Годовая инфляция в Украине снизилась до 3,2% в марте. Инфляция на потребительском рынке в марте по сравнению с февралем составила 0,5%, с начала года – 1,2%. Базовая инфляция в марте, относительно февраля, составила 1%, с начала года – 1,8%.