Нацбанк поліпшив прогноз інфляції на кінець року

НБУ очікує, що наприкінці 2025 року інфляція сповільниться до 6%, а за підсумками 2026 року – до 5%

Ілюстративне фото: depositphotos.com

НБУ поліпшив прогноз інфляції до 8,2% на 2024 рік та очікує її закріплення в цільовому діапазоні 5% ± 1 в. п. упродовж наступних років. Про це регулятор оголосив у четвер, 25 квітня.

Як і раніше, НБУ прогнозує помірне посилення інфляційного тиску цьогоріч з огляду на очікуване вичерпання ефектів більших врожаїв попереднього року, подальше відновлення споживання та підвищення витрат бізнесу в умовах війни.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"Водночас, з огляду на кращу фактичну інфляційну динаміку та поліпшення інфляційних очікувань, прогноз інфляції на кінець цього року знижено з 8,6% до 8,2%", – повідомили в Нацбанку.

Регулятор прогнозує, що упродовж наступних років інфляція повернеться до цільового діапазону 5% ± 1 в. п. та залишатиметься в його межах.

"Цьому сприятиме як поступова нормалізація умов для функціонування економіки, так і послаблення зовнішнього інфляційного тиску, а також послідовні заходи монетарної політики НБУ. Очікується, що наприкінці 2025 року інфляція сповільниться до 6%, а за підсумками 2026 року – до 5%", – додали в НБУ.

Річна інфляція в Україні знизилася до 3,2% у березні. Інфляція на споживчому ринку у березні, порівнюючи з лютим, становила 0,5%, з початку року – 1,2%. Базова інфляція у березні, відносно лютого, становила 1%, з початку року – 1,8%.