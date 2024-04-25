Облікову ставку в Україні знизили на один пункт до 13,5%
Національний банк вирішив знизити облікову ставку на один відсотковий пункт до 13,5%. Про це регулятор оголосив у четвер, 25 квітня.
Рішення пов'язане з відновленням фінансової допомоги з боку Євросоюзу та Сполучених Штатів і послабленням цінового тиску.
Фактична споживча інфляція сповільнилася до 3,2% у річному вираженні та виявилась нижчою за прогноз Нацбанку. Базова інфляція теж сповільнювалася (до 4,2%), але залишилась близькою до прогнозу.
"Враховуючи баланс ризиків, а також сприятливі макрофінансові тенденції, зокрема кращу інфляційну динаміку, Правління НБУ вирішило знизити облікову ставку на 1 в. п. – до 13,5%", – повідомив НБУ.
Разом зі зниженням облікової ставки зменшуються інші ставки: за депозитними сертифікатами овернайт – з 14,5% до 13,5%, за тримісячними депозитними сертифікатами – з 17,5% до 16,5%, за кредитами рефінансування – з 19,5% до 17,5%.
Нацбанк не виключає, що зниження облікової ставки триватиме: базовий сценарій передбачає 13% на кінець року.
Пом'якшення процентної політики та заплановані кроки з валютної лібералізації (які НБУ обіцяє вже найближчим часом) не мають створювати додаткових загроз для макрофінансової стабільності та стійкості валютного ринку.
- Облікова ставка – це ключовий показник вартості грошей у країні, від якого залежать відсоткові ставки для кредитів та депозитів.
- Після початку війни її різко підвищили з 10% до 25%, і на цьому рівні вона була аж до липня 2023 року. Тоді у зв'язку зі значним сповільненням інфляції НБУ почав поступово зменшувати ставку, поки в грудні 2023 року вона не опустилася до 15%.
- У березні 2024 року НБУ відновив її зменшення.