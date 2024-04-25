Облікову ставку в Україні знизили на один пункт до 13,5%

Фото: НБУ / Flickr

Національний банк вирішив знизити облікову ставку на один відсотковий пункт до 13,5%. Про це регулятор оголосив у четвер, 25 квітня.

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Рішення пов'язане з відновленням фінансової допомоги з боку Євросоюзу та Сполучених Штатів і послабленням цінового тиску.

Фактична споживча інфляція сповільнилася до 3,2% у річному вираженні та виявилась нижчою за прогноз Нацбанку. Базова інфляція теж сповільнювалася (до 4,2%), але залишилась близькою до прогнозу.

"Враховуючи баланс ризиків, а також сприятливі макрофінансові тенденції, зокрема кращу інфляційну динаміку, Правління НБУ вирішило знизити облікову ставку на 1 в. п. – до 13,5%", – повідомив НБУ.

Разом зі зниженням облікової ставки зменшуються інші ставки: за депозитними сертифікатами овернайт – з 14,5% до 13,5%, за тримісячними депозитними сертифікатами – з 17,5% до 16,5%, за кредитами рефінансування – з 19,5% до 17,5%.

Нацбанк не виключає, що зниження облікової ставки триватиме: базовий сценарій передбачає 13% на кінець року.

Джерело: НБУ

Пом'якшення процентної політики та заплановані кроки з валютної лібералізації (які НБУ обіцяє вже найближчим часом) не мають створювати додаткових загроз для макрофінансової стабільності та стійкості валютного ринку.