Инфляция в еврозоне вновь ускорилась. Цены растут в крупнейших экономиках Европы
Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 2,6% в мае, что может негативно повлиять на решение Европейского центробанка снизить учетную ставку в начале июня. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные Евростата.
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Базовая инфляция, которая не включает цены на продукты питания и энергоносители, также ускорилась в мае до 2,9%.
Ускорение инфляции связано с ростом зарплат в сфере услуг — на 4,3% в годовом выражении. Услуги в Европе сейчас пользуются повышенным спросом, при этом у компаний сектора нехватает персонала, что провоцирует рост зарплат.
Также на инфляцию влияют менее значительные факторы, как например, прошлогодний запуск в Германии дешевых билетов на общественный транспорт. Этот шаг оказал негативный статистический эффект на текущий показатель инфляции.
Национальные отчеты на этой неделе показали относительно равномерное ускорение темпов инфляции в ведущих экономиках еврозоны, причем цены росли быстрее, чем ожидалось, в Германии, Франции, Испании и Италии.
- 25 апреля 2024 года Нацбанк улучшил прогноз инфляции на конец года.