Инфляция в еврозоне вновь ускорилась. Цены растут в крупнейших экономиках Европы

Цены растут быстрее, чем ожидалось, в Германии, Франции, Испании и Италии

Фото: depositphotos.com

Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 2,6% в мае, что может негативно повлиять на решение Европейского центробанка снизить учетную ставку в начале июня. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные Евростата.

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Базовая инфляция, которая не включает цены на продукты питания и энергоносители, также ускорилась в мае до 2,9%.

Ускорение инфляции связано с ростом зарплат в сфере услуг — на 4,3% в годовом выражении. Услуги в Европе сейчас пользуются повышенным спросом, при этом у компаний сектора нехватает персонала, что провоцирует рост зарплат.

Также на инфляцию влияют менее значительные факторы, как например, прошлогодний запуск в Германии дешевых билетов на общественный транспорт. Этот шаг оказал негативный статистический эффект на текущий показатель инфляции.

Источник: Bloomberg

Национальные отчеты на этой неделе показали относительно равномерное ускорение темпов инфляции в ведущих экономиках еврозоны, причем цены росли быстрее, чем ожидалось, в Германии, Франции, Испании и Италии.

Источник: Bloomberg