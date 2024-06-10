В Украине незначительно ускорилась инфляция. Дорожают фрукты — Госстат

На 14,3% подешевели яйца, на 1,7–0,4% снизились цены на сало, молоко и молочные продукты

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Годовая инфляция в Украине ускорилась до 3,3% в мае. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

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В марте и апреле инфляция оставалась на уровне 3,2%.

Инфляция в мае по сравнению с апрелем составляла 0,6%, с начала года – 2,0%.

Базовая инфляция в мае по сравнению с апрелем составила 0,3%, с начала года – 2,8%.

На потребительском рынке в мае цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 0,9%. Больше всего (на 10,4%) подорожали фрукты. На 1,3–0,4% выросли цены на овощи, рис, рыбу и продукты из рыбы, хлеб, кисломолочную продукцию, сахар, макаронные изделия, мясо и мясопродукты, масло.

В то же время на 14,3% подешевели яйца, на 1,7–0,4% снизились цены на сало, молоко и молочные продукты.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,7%, что связано с подорожанием табачных изделий на 1,4%.

Одежда и обувь подешевели на 1,5%, в частности, одежда – на 1,7%, обувь – на 1,4%.

Рост цен в сфере здравоохранения 0,9% состоялся в первую очередь за счет повышения цен на фармацевтическую продукцию на 1,2%.

Цены на транспорт выросли на 0,9% в основном из-за подорожания топлива и смазочных масел на 1,1%.