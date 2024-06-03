Инфляция в Турции взлетела до 75,45% в мае. Власти: К концу года будет 38%

Майский показатель роста потребительских цен в Турции оказался максимальным с ноября 2022 года

Министр финансов Турции Мехмет Шимшек (слева). Фото - EPA

Потребительская инфляция (индекс CPI) в Турции в мае ускорилась до 75,45% из года в год против 69,8% в апреле. Об этом говорится в отчете Института статистики Турции.

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Майский показатель оказался максимальным с ноября 2022 года, когда рост потребительских цен составил 84,4%.

Ежемесячный рост цен также ускорился и достиг 3,4%.

Оба показателя превзошли средние прогнозы экономистов, пишет Bloomberg.

По данным Международного валютного фонда, власти ожидают, что инфляция в Турции до конца года составит 38%, что по-прежнему оставит страну шестой по темпам инфляции в мире.

"Худшее позади", – заявил министр финансов Турции Мехмет Шимшек после публикации данных.

Постоянное снижение инфляции, сказал он, начнется в июне, и к концу третьего квартала она, "вероятно, окажется ниже 50%".

По его словам, рынок прогнозирует дефляцию. Ожидается, что годовая инфляция составит 33,2% через 12 месяцев и 21,3% через 24 месяца.

13 мая власти Турции объявили о трехлетнем плане экономии государственных расходов. Меры включают многочисленные сокращения бюджета "для всей государственной службы", некоторые из которых потребуют внесения законодательных изменений в парламент.

Показатель производственной активности, отделяющий рост от спада, составленный Стамбульской промышленной палатой и S&P Global, упал ниже 50.

Согласно отчету, опубликованному в понедельник, в мае затраты на ресурсы и цены на продукцию в Турции росли "намного более слабыми темпами", чем в предыдущем месяце.

Цены на продукты питания и безалкогольные напитки в Турции в мае выросли до 70,1% в годовом исчислении по сравнению с 68,5% в прошлом месяце.

Годовой базовый индекс потребительских цен, исключающий волатильные статьи, такие как энергоносители и продукты питания, составил 75%, снизившись с 75,8% в апреле.

Инфляция в сфере услуг оставалась высокой: цены в ресторанах и отелях выросли более чем на 5,5% в месячном исчислении.

Центральный банк страны заявляет, что значительное отклонение от прогнозируемых ожиданий может спровоцировать новое повышение ставок после того, как совокупное усиление более чем на 40 процентных пунктов менее чем за год довело его базовый показатель до 50% в марте – максимум с 2003 года.

Тогда глава Центробанка Фатих Карахан прогнозировал, что инфляция достигнет пика в мае 70%, после чего начнет постепенно замедляться. К концу 2024 года инфляция ожидалась на уровне 36%.