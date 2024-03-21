Центробанк Туреччини підвищив облікову ставку до 50%. Це максимум з 2003 року

Регулятор пояснив рішення ростом інфляції та пообіцяв зберігати жорстку політику, доки вона не перейде до "значного і стійкого зниження"

Фото: EPA

Центральний банк Туреччини у четвер, 21 березня, підвищив облікову ставку одразу на 500 базисних пунктів – із 45% до 50% річних. Повідомлення про це опубліковане на сайті турецького регулятора.

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Регулятор пояснив рішення ростом інфляції та пообіцяв зберігати жорстку політику, доки вона не перейде до "значного і стійкого зниження".

"Тенденція місячної інфляції в лютому виявилася вищою за очікування... Інфляція у сфері послуг, інфляційні очікування, геополітичні ризики та зростання цін на харчові продукти підтримують інфляційний тиск", – йдеться у повідомленні.

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У січні Центробанк Туреччини підвищив ключову ставку з 42,5% до 45% річних – максимального рівня з 2003 року, коли вона досягла 44%. На засіданні в лютому регулятор уперше за вісім місяців зберіг ставку на попередньому рівні.

У лютому інфляція в Туреччині прискорилася до 67,1%. Це найвищий показник зростання цін за останні 15 місяців.

Призначений на початку лютого новий голова Центробанку Туреччини Фатіх Карахан заявляв, що регулятор не має наміру підвищувати облікову ставку задля уповільнення інфляції. За розрахунками Центробанку, інфляція досягне піка 70% у травні, після чого почне поступово сповільнюватися. До кінця 2024 року інфляція очікується на рівні 36%.