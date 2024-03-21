Центробанк Турции повысил учетную ставку до 50%. Это максимум с 2003 года

Регулятор объяснил решение ростом инфляции и пообещал сохранять жесткую политику, пока она не перейдет к "значительному и устойчивому снижению"

Фото: EPA

Центральный банк Турции в четверг, 21 марта, повысил учетную ставку сразу на 500 базисных пунктов – с 45% до 50% годовых. Уведомление об этом опубликовано на сайте турецкого регулятора.

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Регулятор объяснил решение ростом инфляции и пообещал сохранять жесткую политику, пока она не перейдет к "значительному и устойчивому понижению".

"Тенденция месячной инфляции в феврале оказалась выше ожиданий... Инфляция в сфере услуг, инфляционные ожидания, геополитические риски и рост цен на продукты питания поддерживают инфляционное давление", – говорится в сообщении.

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В январе Центробанк Турции повысил ключевую ставку с 42,5% до 45% годовых – максимального уровня с 2003 года, когда она достигла 44%. На заседании в феврале регулятор впервые за восемь месяцев сохранил ставку на прежнем уровне.

В феврале инфляция в Турции ускорилась до 67,1%. Это самый высокий показатель роста цен за последние 15 месяцев.

Назначенный в начале февраля новый глава Центробанка Турции Фатих Карахан заявлял, что регулятор не намерен повышать учетную ставку для замедления инфляции. По расчетам Центробанка, инфляция достигнет пика 70% в мае, после чего начнет постепенно замедляться. К концу 2024 года инфляция ожидается на уровне 36%.