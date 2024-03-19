Закончилась эпоха. Центробанк Японии впервые за 17 лет поднял учетную ставку

Глава Центробанка Японии Кадзуо Уэда (Фото: Franck Robichon/EPA)

Центральный банк Японии отменил последнюю в мире отрицательную учетную ставку, закончив самую агрессивную программу денежно-кредитного стимулирования в современной истории. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Правление банка установило новый диапазон учетных ставок от 0% до 0,1%, вместо краткосрочной учетной ставки -0,1%.

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Это решение Банка Японии завершает эпоху, когда политики во всем мире стремились поддержать экономический рост с помощью дешевых денег и нетрадиционных монетарных инструментов.

"Мы вернулись к нормальной денежно-кредитной политике, нацеленной на краткосрочные учетные ставки, как и в случае с другими центральными банками", — цитирует агентство Reuters управляющего Центробанком Японии Кадзуо Уэду. Он добавил, что первое повышение ставки за 17 лет не является началом цикла жесткого ужесточения ставок, подобного тому, который недавно наблюдался в США и Европе.

Ожидалось, что Центробанк Японии откажется от своей политики отрицательных учетных ставок не позже апреля из-за инфляции, которая держится выше целевого уровня (2%) более года.

"Мы посчитали, что достижение цели устойчивой инфляции на уровне 2% уже в пределах видимости", — сказал глава Центробанка на пресс-конференции.

Помимо повышения ставки, Центробанк Японии также отказался от своей сложной программы контроля кривой доходности, пообещав при необходимости продолжать покупать долгосрочные государственные облигации, и прекратил покупки активов биржевых фондов.

14 марта 2024 года Национальный банк Украины неожиданно снизил учетную ставку.

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