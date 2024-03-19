Закінчилась епоха. Центробанк Японії вперше за 17 років підняв облікову ставку

Голова Центробанку Японії Кадзуо Уеда (Фото: Franck Robichon/EPA)

Центральний банк Японії скасував останню у світі негативну облікову ставку, закінчивши найагресивнішу програму грошово-кредитного стимулювання у сучасній історії. Про це пише агентство Bloomberg.

Правління банку встановило новий діапазон облікових ставок від 0% до 0,1% замість короткострокової облікової ставки -0,1%.

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Це рішення Банку Японії завершує епоху, коли політики у всьому світі прагнули підтримати економічне зростання за допомогою дешевих грошей та нетрадиційних монетарних інструментів.

"Ми повернулися до нормальної грошово-кредитної політики, орієнтованої на короткострокові облікові ставки, як і у випадку з іншими центральними банками", – цитує агентство Reuters голову Центробанку Японії Кадзуо Уеду. Він додав, що перше підвищення ставки за 17 років не є початком циклу жорсткого посилення ставок, подібного до того, який нещодавно спостерігався в США та Європі.

Очікувалося, що Центробанк Японії відмовиться від своєї політики негативних облікових ставок не пізніше квітня через інфляцію, яка тримається вище за цільовий рівень (2%) понад рік.

"Ми вирішили, що досягнення мети стійкої інфляції на рівні 2% вже в межах осяжності", – сказав голова Центробанку на пресконференції.

Крім підвищення ставки, Центробанк Японії також відмовився від своєї складної програми контролю кривої прибутковості, пообіцявши за необхідності продовжувати купувати довгострокові державні облігації, та припинив купівлю активів біржових фондів.

14 березня 2024 року Національний банк України несподівано знизив облікову ставку.

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