Інфляція в Туреччині злетіла до 75,45% у травні. Влада: До кінця року буде 38%

Травневий показник зростання споживчих цін у Туреччині виявився максимальним з листопада 2022 року

Міністр фінансів Туреччини Мехмет Шимшек (ліворуч). Фото - EPA

Споживча інфляція (індекс CPI) у Туреччині у травні прискорилася до 75,45% рік до року проти 69,8% у квітні. Про це йдеться у звіті Інституту статистики Туреччини.

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Травневий показник виявився максимальним з листопада 2022 року, коли зростання споживчих цін становило 84,4%.

Щомісячне зростання цін також прискорилося і досягло 3,4%.

Обидва показники перевершили середні прогнози економістів, пише Bloomberg.

За даними Міжнародного валютного фонду, влада очікує, що інфляція в Туреччині до кінця року становитиме 38%, що, як і раніше, залишить країну шостою за темпами інфляції у світі.

"Гірше позаду", – заявив міністр фінансів Туреччини Мехмет Шимшек після публікації даних.

Постійне зниження інфляції, сказав він, розпочнеться у червні, і до кінця третього кварталу вона, "ймовірно, виявиться нижчою за 50%".

За його словами, ринок прогнозує дефляцію. Очікується, що річна інфляція становитиме 33,2% через 12 місяців та 21,3% через 24 місяці.

13 травня влада Туреччини оголосила про трирічний план економії державних витрат. Заходи передбачатимуть численні скорочення бюджету "для всієї державної служби", деякі з яких потребуватимуть внесення законодавчих змін до парламенту.

Показник виробничої активності, який відділяє зростання від падіння, складений Стамбульською промисловою палатою та S&P Global, впав нижче за 50.

Згідно зі звітом, опублікованим у понеділок, у травні витрати на ресурси й ціни на продукцію в Туреччині зростали "набагато слабшими темпами", ніж попереднього місяця.

Ціни на продукти харчування та безалкогольні напої травні зросли до 70,1% у річному обчисленні порівняно з 68,5% у попередньому місяці.

Річний базовий індекс споживчих цін, який виключає волатильні статті, такі як енергоносії та продукти харчування, становив 75%, знизившись із 75,8% у квітні.

Інфляція у сфері послуг залишалася високою: ціни у ресторанах та готелях зросли більш ніж на 5,5% у місячному вирахуванні.

Центральний банк країни заявляє, що значне відхилення від прогнозованих очікувань може спровокувати нове підвищення ставок після того, як сукупне посилення більш ніж на 40 відсоткових пунктів менш ніж за рік довело його базовий показник до 50% у березні — максимуму з 2003 року.

Тоді глава Центробанку Фатіх Карахан прогнозував, що інфляція досягне піка 70% у травні, після чого почне поступово сповільнюватися. До кінця 2024 року інфляція очікувалася на рівні 36%.