В НБУ не бачать підстав знижувати облікову ставку до кінця року. Можуть підняти до 14%

Фото: пресслужба НБУ

Члени Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку не бачать підстав для поновлення циклу зниження облікової ставки до кінця 2024 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ з посиланням на стенограму дискусії членів КМП від 19 вересня, коли було ухвалено рішення залишити облікову ставку на рівні 13%.

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10 із 11 учасників дискусії очікують подальше збереження ставки на рівні 13%. Один учасник вважає, що НБУ доведеться підвищити облікову ставку до 14% до кінця року, аби обмежити ціновий тиск та зберегти керованість інфляційних очікувань.

На думку більшості членів КМП, поточний рівень ставки забезпечує необхідний захист гривневих заощаджень від інфляції, що є важливою умовою стійкості валютного ринку. Це зі свого боку сприятиме утриманню помірної інфляції цього року, її розвороту в бік зниження наступного року та подальшому уповільненню до цілі 5%.

Коли у середині вересня обговорювалася доцільність збереження ставки на рівні 13%, один з учасників дискусії висловився за підвищення до 13,5%. На його думку, НБУ має діяти більш рішуче у формуванні належної жорсткості монетарних умов на тлі посилення інфляційного тиску та очікуваного розширення бюджетних стимулів.

До Комітету з монетарної політики входять 11 членів, зокрема голова НБУ, його заступники та голови департаментів.