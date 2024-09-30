В НБУ не бачать підстав знижувати облікову ставку до кінця року. Можуть підняти до 14%
Члени Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку не бачать підстав для поновлення циклу зниження облікової ставки до кінця 2024 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ з посиланням на стенограму дискусії членів КМП від 19 вересня, коли було ухвалено рішення залишити облікову ставку на рівні 13%.
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10 із 11 учасників дискусії очікують подальше збереження ставки на рівні 13%. Один учасник вважає, що НБУ доведеться підвищити облікову ставку до 14% до кінця року, аби обмежити ціновий тиск та зберегти керованість інфляційних очікувань.
На думку більшості членів КМП, поточний рівень ставки забезпечує необхідний захист гривневих заощаджень від інфляції, що є важливою умовою стійкості валютного ринку. Це зі свого боку сприятиме утриманню помірної інфляції цього року, її розвороту в бік зниження наступного року та подальшому уповільненню до цілі 5%.
Коли у середині вересня обговорювалася доцільність збереження ставки на рівні 13%, один з учасників дискусії висловився за підвищення до 13,5%. На його думку, НБУ має діяти більш рішуче у формуванні належної жорсткості монетарних умов на тлі посилення інфляційного тиску та очікуваного розширення бюджетних стимулів.
До Комітету з монетарної політики входять 11 членів, зокрема голова НБУ, його заступники та голови департаментів.
- Після початку повномасштабної війни облікову ставку різко підвищили з 10% до 25%, і на цьому рівні вона була аж до липня 2023 року. Тоді у зв'язку зі значним уповільненням інфляції НБУ почав поступово знижувати ставку, доки у грудні 2023 року вона не опустилася до 15%. У березні 2024 року НБУ відновив її зменшення до 14,5%, у червні знизив до 13%.