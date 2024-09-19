НБУ зберіг облікову ставку 13%, але знизив деякі інші ставки
Національний банк вирішив залишити облікову ставку на рівні 13%, на якому вона перебуває з червня 2024 року. Водночас регулятор знизив деякі інші ставки: за тримісячними депозитними сертифікатами – до 15,5%, а за кредитами рефінансування – до 16% (максимальний строк їхнього надання обмежено 14 днями), повідомляється на сайті НБУ.
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Ставки за депозитними сертифікатами овернайт і надалі дорівнюватимуть обліковій ставці.
"Рішення щодо збереження ключової ставки на рівні 13% у вересні спрямоване на підтримання інтересу до заощаджень у гривні та стримування попиту на валютному ринку", – йдеться в повідомленні.
З 11 жовтня НБУ також підвищує нормативи обов’язкового резервування на 5 в. п. (за винятком нормативів для строкових вкладів фізичних осіб у гривні строком 93 календарні дні та більше).
Вони становитимуть:
→ за строковими коштами і вкладами фізичних осіб із мінімальним початковим строком погашення 93 календарні дні та більше в національній валюті – 0% (не змінюється), а в іноземній валюті – 15% (до 11 жовтня – 10%);
→ за коштами на вимогу і коштами на поточних рахунках фізичних осіб, а також за строковими коштами і вкладами фізичних осіб із мінімальним початковим строком погашення до 92 календарних днів у національній валюті – 25% (до 11 жовтня – 20%), а в іноземній валюті – 35% (до 11 жовтня – 30%);
→ за коштами на вимогу і коштами на поточних рахунках юридичних осіб, строковими коштами та вкладами юридичних осіб (крім інших банків) у національній валюті – 15% (до 11 жовтня – 10%), а в іноземній валюті – 25% (до 11 жовтня – 20%);
→ за коштами вкладів і коштами на поточних рахунках інших банків-нерезидентів й кредитами, отриманими від міжнародних (крім фінансових) та інших організацій-нерезидентів у національній валюті – 15% (до 11 жовтня – 10%), а в іноземній валюті – 25% (до 11 жовтня – 20%).
За оцінками НБУ, такі кроки збільшать гнучкість банків в управлінні власною ліквідністю та стимулюватимуть додатковий попит на ОВДП, що посилить спроможність уряду залучати необхідні обсяги фінансування на внутрішньому борговому ринку.
- Після початку повномасштабної війни облікову ставку різко підвищили з 10% до 25%, і на цьому рівні вона була аж до липня 2023 року. Тоді з огляду на значне сповільнення інфляції НБУ почав поступово зменшувати ставку, поки у грудні 2023 року вона не опустилася до 15%.
- У березні 2024 року НБУ відновив її зменшення, але вже в червні призупинив цей процес.