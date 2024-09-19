НБУ зберіг облікову ставку 13%, але знизив деякі інші ставки

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Національний банк вирішив залишити облікову ставку на рівні 13%, на якому вона перебуває з червня 2024 року. Водночас регулятор знизив деякі інші ставки: за тримісячними депозитними сертифікатами – до 15,5%, а за кредитами рефінансування – до 16% (максимальний строк їхнього надання обмежено 14 днями), повідомляється на сайті НБУ.

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Ставки за депозитними сертифікатами овернайт і надалі дорівнюватимуть обліковій ставці.

"Рішення щодо збереження ключової ставки на рівні 13% у вересні спрямоване на підтримання інтересу до заощаджень у гривні та стримування попиту на валютному ринку", – йдеться в повідомленні.

Облікова ставка – це орієнтир вартості кредитів та депозитів для комерційних банків. Загалом вважається: нижча ставка – дешевші кредити. У разі підвищення — все навпаки. Хоча не завжди це прямо пов'язано. Серед іншого, потрібен час, щоб провести ці зміни. А з практики — банки доволі швидко зменшують відсоток не за кредитами, а за депозитами і досить мляво збільшують його. Озвучення рішень Нацбанком щодо облікової ставки, аргументи, які фінансисти водночас наводять, дають розуміння того, що, на їхню думку, впливає на фінанси зараз і може впливати надалі.

З 11 жовтня НБУ також підвищує нормативи обов’язкового резервування на 5 в. п. (за винятком нормативів для строкових вкладів фізичних осіб у гривні строком 93 календарні дні та більше).

Вони становитимуть:

→ за строковими коштами і вкладами фізичних осіб із мінімальним початковим строком погашення 93 календарні дні та більше в національній валюті – 0% (не змінюється), а в іноземній валюті – 15% (до 11 жовтня – 10%);

→ за коштами на вимогу і коштами на поточних рахунках фізичних осіб, а також за строковими коштами і вкладами фізичних осіб із мінімальним початковим строком погашення до 92 календарних днів у національній валюті – 25% (до 11 жовтня – 20%), а в іноземній валюті – 35% (до 11 жовтня – 30%);

→ за коштами на вимогу і коштами на поточних рахунках юридичних осіб, строковими коштами та вкладами юридичних осіб (крім інших банків) у національній валюті – 15% (до 11 жовтня – 10%), а в іноземній валюті – 25% (до 11 жовтня – 20%);

→ за коштами вкладів і коштами на поточних рахунках інших банків-нерезидентів й кредитами, отриманими від міжнародних (крім фінансових) та інших організацій-нерезидентів у національній валюті – 15% (до 11 жовтня – 10%), а в іноземній валюті – 25% (до 11 жовтня – 20%).

За оцінками НБУ, такі кроки збільшать гнучкість банків в управлінні власною ліквідністю та стимулюватимуть додатковий попит на ОВДП, що посилить спроможність уряду залучати необхідні обсяги фінансування на внутрішньому борговому ринку.