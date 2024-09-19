НБУ сохранил учетную ставку 13%, но снизил некоторые другие ставки
Национальный банк решил оставить учетную ставку на уровне 13%, на которой она находится с июня 2024 года. В то же время регулятор снизил некоторые другие ставки: по трехмесячным депозитным сертификатам – до 15,5%, а по кредитам рефинансирования – до 16% (максимальный срок их предоставления ограничен 14 днями), сообщается на сайте НБУ.
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Ставки по депозитным сертификатам овернайт и далее будут равны учетной ставке.
"Решение о сохранении ключевой ставки на уровне 13% в сентябре направлено на поддержание интереса к сбережениям в гривне и сдерживание спроса на валютном рынке", — говорится в сообщении.
С 11 октября НБУ также повышает нормативы обязательного резервирования на 5 п. п. (за исключением нормативов для срочных вкладов физических лиц в гривне сроком 93 календарных дня и более).
Они будут составлять:
→ по срочным средствам и вкладам физических лиц с минимальным начальным сроком погашения 93 календарных дня и более в национальной валюте – 0% (не меняется), а в иностранной валюте – 15% (до 11 октября – 10%);
→ по средствам до востребования и средствам на текущих счетах физических лиц, а также по срочным средствам и вкладам физических лиц с минимальным начальным сроком погашения до 92 календарных дней в национальной валюте – 25% (до 11 октября – 20%), а в иностранной валюте – 35% (до 11 октября – 30%);
→ по средствам до востребования и средствам на текущих счетах юридических лиц, срочным средствам и вкладам юридических лиц (кроме других банков) в национальной валюте – 15% (до 11 октября – 10%), а в иностранной валюте – 25% (до 11 октября – 20%);
→ по средствам вкладов и средствам на текущих счетах других банков-нерезидентов и кредитам, полученным от международных (кроме финансовых) и других организаций-нерезидентов в национальной валюте – 15% (до 11 октября – 10%), а в иностранной валюте – 25% (до 11 октября – 20%).
По оценкам НБУ, такие шаги увеличат гибкость банков в управлении собственной ликвидностью и будут стимулировать дополнительный спрос на ОВГЗ, что усилит возможность правительства привлекать необходимые объемы финансирования на внутреннем долговом рынке.
- После начала полномасштабной войны учетную ставку резко повысили с 10% до 25%, и на этом уровне она была вплоть до июля 2023 года. Тогда в связи со значительным замедлением инфляции НБУ начал постепенно снижать ставку, пока в декабре 2023 года она не опустилась до 15%.
- В марте 2024 года НБУ возобновил ее уменьшение, но уже в июне приостановил этот процесс.