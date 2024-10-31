НБУ залишив облікову ставку на рівні 13%: це рішення сповільнить інфляцію
Національний банк вирішив залишити облікову ставку на рівні 13%, де вона перебуває з червня 2024 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.
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Це рішення у поєднанні з підтримкою стійкості валютного ринку дасть змогу зберегти контроль над інфляційними очікуваннями, уповільнити інфляцію наступного року та надалі повернути її до цілі 5%, пояснюють у НБУ.
Оновлений прогноз НБУ передбачає більш тривале утримання облікової ставки на рівні 13% – щонайменше до літа 2025 року.
У разі подальшого зростання цінового тиску понад прогноз та загрози розбалансування інфляційних очікувань НБУ буде готовий посилити відсоткову політику та застосовувати додаткові монетарні заходи.
- Після початку повномасштабної війни облікову ставку різко підвищили з 10% до 25%, і на цьому рівні вона була аж до липня 2023 року. Тоді у зв'язку зі значним уповільненням інфляції НБУ почав поступово знижувати ставку, доки у грудні 2023 року вона не опустилася до 15%. У березні 2024 року НБУ відновив її зменшення, але вже у червні призупинив цей процес.
- 30 вересня у НБУ заявили, що не бачать підстав знижувати облікову ставку до кінця року, але можуть підняти до 14%.