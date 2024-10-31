НБУ залишив облікову ставку на рівні 13%: це рішення сповільнить інфляцію

Нацбанк має намір залишити ставку на рівні 13% до середини літа 2025 року

Фото: скриншот НБУ/YouTube

Національний банк вирішив залишити облікову ставку на рівні 13%, де вона перебуває з червня 2024 року. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

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Це рішення у поєднанні з підтримкою стійкості валютного ринку дасть змогу зберегти контроль над інфляційними очікуваннями, уповільнити інфляцію наступного року та надалі повернути її до цілі 5%, пояснюють у НБУ.

Оновлений прогноз НБУ передбачає більш тривале утримання облікової ставки на рівні 13% – щонайменше до літа 2025 року.

У разі подальшого зростання цінового тиску понад прогноз та загрози розбалансування інфляційних очікувань НБУ буде готовий посилити відсоткову політику та застосовувати додаткові монетарні заходи.